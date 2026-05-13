Sánchez ve en Montero y el PSOE la oportunidad de "arreglar la sanidad pública" en Andalucía en el "apretón" de la campaña

En la recta final de la campaña a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el PSOE pone el foco en la gestión de la sanidad para arañar todos los votos posibles de cara el 17 de mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este miércoles hasta Pulianas (Granada) para participar en otro mitin junto a su candidata, María Jesús Montero. Ante un público totalmente entregado y que ha coreado varias veces el cántico "presidente, presidente", Sánchez ha asegurado que Montero es la mejor posicionada para "arreglar la sanidad pública en esta comunidad autónoma".

El jefe del Ejecutivo ha recordado durante este acto político que la gestión de la sanidad "está en manos de las comunidades autónomas", achacando al PP el estado actual del servicio en Andalucía. "Si hay alguien que puede arreglar la sanidad pública en esta comunidad autónoma, creedme si os lo digo porque yo he sido testigo, es María Jesús Montero. Lo es porque gestionamos mejor que ellos las cuentas públicas", ha dicho en referencia a los populares.

Pedro Sánchez, asimismo, ha remarcado que el proyecto del PSOE está basado "en la ampliación de derechos" y que es el único "que defiende lo público". Con este contexto, ha apuntado directamente al candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno: "Se hace con el descaro de Ayuso o a la chita callando de Moreno. Son la cara de misma moneda. Quieren una sanidad privada y privativa para Andalucía y para el conjunto del país".

También en materia sanitaria, el presidente del Gobierno ha recordado que esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado una ley para "blindar la sanidad pública". "Yo sé lo que va a votar el PSOE, y también sé lo que va a votar PP y Vox, como votan siempre ante cualquier avance de derechos", ha asegurado. Y ha zanjado: "Mal negocia para Andalucía el que sigan gobernado los que quieran hacer negocio con la sanidad pública".

En el mismo mitin, el presidente ha sacado pecho de la gestión de la crisis del hantavirus, haciendo hincapié en que "España ha vuelto a dar un ejemplo gestión eficaz y de solidaridad internacional, con rigor científico, técnico, con transparencia, lealtad institucional y con cooperación internacional". En ese sentido, ha vuelto a cargar contra el PP y ha dicho que no se puede confiar en un partido "que ni puso en pie la Agencia de Salud Pública ni desarrolló la ley de Salud Pública en 2011 cuando gobernó este país. "Con este Gobierno de coalición progresista, que no es desgraciadamente lo normal en el mundo, España se viste por los pies", ha resumido.

Montero apela al voto feminino en el "apretón" de la campaña La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta también ha llevado este miércoles su discurso por la sanidad, el tema central de su campaña. Montero ha sostenido en la idea de que las elecciones de este domingo constituyen "un nuevo referéndum" en Andalucía, en este caso "por la sanidad, la educación públicas, por la vivienda asequible, y por Andalucía" en definitiva. María Jesús Montero ha recordado que Graanda es "la capital de la salud" y de que "fueron los socialistas" quienes ordenaron edificar el Parque Tecnológico. Asimismo, ha recordado que fue el PSOE quien "trajo a la ciudad el primer banco de células madre". También ha apelado al voto femenino la candidata del PSOE en el mitin de este miércoles. "Todas las mujeres de cualquier edad, estrato social, tenemos que saber que para seguir avanzando tenemos que votar al PSOE, la única garantía de igualdad", ha dicho. Posteriormente se ha referido a las mujeres de la asociación Amama, que "han sido criticadas, tratadas con desprecio" desde la Junta. Comparador de programas electorales de Andalucía 2026: las propuestas de los partidos DatosRTVE Montero también ha alentado a la movilización este 17 de mayo, insistiendo en que en el "apretón final" es necesario convencer a cada ciudadano "para que no se confunda". "Es lo que está haciendo la derecha, desmovilizar a los progresistas y a la gente de izquierdas. Ante las encuestas, propuestas. Es posible cambiar una realidad que genera sufrimiento", ha asegurado.