Hernández (Sumar) ve como "punto de inflexión" el acuerdo en Por Andalucía: "Las izquierdas tenemos que entendernos"
- "La lista común en Andalucía tiene alcance más allá de los comicios del 17 de mayo", ha asegurado
- Sobre las negociaciones para convalidar el decreto de vivienda: "Sólo hace falta voluntad política"
La coordinadora general del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ve el acuerdo alcanzado por las izquierdas —con IU, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde— para concurrir bajo las siglas Por Andalucía de "punto de inflexión" y ha dicho que para que sea "creíble" las izquierdas tienen que entenderse, "dialogar, saber poner en común las líneas mínimas de discurso para ofrecer un proyecto ilusionante, ganador" a la gente que está esperando.
Tras el acuerdo, la convivencia entre las formaciones debe darse "en términos de absoluta normalidad democrática" y los dirigentes que conforman esa candidatura "tienen que entender que tenemos que seguir haciendo historia reflejarnos en lo que es el Gobierno de coalición progresista a nivel estatal que ha logrado las mayores y conquistas en avances sociales y que tenemos que dejar la histeria a la extrema derecha y las políticas reaccionarias de Vox y sus secuaces".
"La lista común en Andalucía tiene alcance tiene más allá de comicios del 17 de mayo", ha señalado la coordinadora de Sumar, que ha calificado este momento como "un cambio de época" y ha llamado a "dejar la histeria a la extrema derecha y las políticas reaccionarias de Vox y sus secuaces".
Sobre el decreto de vivienda: "Solo hace falta voluntad política"
En relación con el decreto de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros pero aún pendiente de convalidación en el Congreso, ha dicho que lo ve "posible", y se ha mostrado convencida de que existe "viabilidad técnica" para ponerlo en marcha.
"Solo hace falta voluntad política", ha dicho la coordinadora al ser preguntada por cuáles considera que son los principales obstáculos en las negociaciones y al hablar sobre las principales diferencias con el PSOE. Hay más de un millón de contratos que caducan a lo largo de este año y la medida afecta a casi 3 millones de personas, ha señalado.
El grupo parlamentario de Sumar anunció este lunes la ronda de contactos de su grupo parlamentario con su portavoz del Congreso, Verónica Martínez Barbero, a la cabeza, para lograr los apoyos necesarios para sacar adelante el decreto de vivienda que prorroga los contratos de alquiler, al margen de sus socios de Gobierno del PSOE.
"No puede estar supeditado a beneficios económicos", ha dicho Hernández al hablar del acceso a la vivienda como un derecho blindado en el artículo 47 de la Constitución.