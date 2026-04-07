Hernández (Sumar) ve como "punto de inflexión" el acuerdo en Por Andalucía: "Las izquierdas tenemos que entendernos"

La coordinadora general del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ve el acuerdo alcanzado por las izquierdas —con IU, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde— para concurrir bajo las siglas Por Andalucía de "punto de inflexión" y ha dicho que para que sea "creíble" las izquierdas tienen que entenderse, "dialogar, saber poner en común las líneas mínimas de discurso para ofrecer un proyecto ilusionante, ganador" a la gente que está esperando.

Tras el acuerdo, la convivencia entre las formaciones debe darse "en términos de absoluta normalidad democrática" y los dirigentes que conforman esa candidatura "tienen que entender que tenemos que seguir haciendo historia reflejarnos en lo que es el Gobierno de coalición progresista a nivel estatal que ha logrado las mayores y conquistas en avances sociales y que tenemos que dejar la histeria a la extrema derecha y las políticas reaccionarias de Vox y sus secuaces".

"La lista común en Andalucía tiene alcance tiene más allá de comicios del 17 de mayo", ha señalado la coordinadora de Sumar, que ha calificado este momento como "un cambio de época" y ha llamado a "dejar la histeria a la extrema derecha y las políticas reaccionarias de Vox y sus secuaces".