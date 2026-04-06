Sumar quiere reunirse con el PP para convencerles de que apoyen el decreto sobre vivienda

Sumar no se rinde en su intento de aprobar el decreto sobre vivienda, que fue aprobado en el Gobierno tras una tensa negociación entre el socio de coalición minoritario y el ala socialista del Gobierno. Tras convencer casi sobre la bocina al PSOE, Sumar quiere ahora reunirse con el PP para que apoye el decreto y conseguir convalidarlo.

En una rueda de prensa conjunta este lunes con el resto de partidos que forman el espacio Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha explicado que la ronda la convocará el grupo parlamentario con su portavoz del Congreso, Verónica Martínez Barbero, a la cabeza, y lo harán por iniciativa propia, al margen de sus socios de Gobierno del PSOE. "Como espacio político tenemos acción propia y dialogamos con el resto de fuerzas políticas. Tenemos especial interés en que esto sea convalidado", ha defendido Urtasun.

El pleno del Congreso convalidó el pasado 26 de marzo uno de los dos reales decretos anticrisis aprobados por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio en la economía española, con medidas como la bajada del IVA para la electricidad, el gas y los carburantes. Ahora está pendiente la convalidación del otro real decreto ley y los plazos se acaban. Antes de que finalice abril tiene que estar convalidado.

"Estamos volcados para que sea una realidad, es una grandísima prioridad para nuestro espacio político", ha señalado Urtasun, que es portavoz del partido Movimiento Sumar pero ha acudido a la rueda de prensa en representación de Comuns.