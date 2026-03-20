Concentración tensa de trabajadores de Tubos Reunidos durante la junta del BBVA en Bilbao

La huelga indefinida en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) entra en su sexto día con un seguimiento masivo, mientras los trabajadores han llevado su protesta hasta el exterior del Palacio Euskalduna de Bilbao, coincidiendo con la junta de accionistas del BBVA, uno de los principales accionistas de la compañía.

Durante la concentración, la Ertzaintza ha cargado contra los manifestantes para dispersarlos, lo que ha derivado en la identificación y apertura de diligencias a un trabajador por presunta desobediencia a la autoridad.

Salidas voluntarias El comité ha denunciado que las 301 adhesiones voluntarias anunciadas por la empresa - que cubren los despidos previstos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) - no responden a una decisión libre, sino que han sido "forzadas por el chantaje organizado por la dirección". "Antes del ERE no había 301 personas dispuestas a irse; esa 'voluntariedad' surge tras semanas de coacciones", ha dicho Zuriñe Miranda, delegada sindical de ELA. Critican que la empresa intente imponer un relato de "conflicto resuelto" para desviar la atención del verdadero problema: la destrucción de empleo, el cierre de la acería y la externalización de áreas estratégicas como la logística, lo que hipotecaría el futuro industrial de la compañía.