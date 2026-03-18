Elkarrekin Podemos reclama en las Juntas Generales de Álava la retirada inmediata del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 301 trabajadores de Tubos Reunidos y exige garantizar la continuidad industrial de la empresa, con especial atención a la viabilidad de su acería en Amurrio.

Los trabajadores de Tubos Reunidos han llevado sus reivindicaciones hasta la Diputación Foral de Álava, donde han denunciado que las adhesiones a las bajas voluntarias se han producido bajo "amenazas y coacción".

Petición a los partidos del Gobierno La oposición, especialmente EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha pedido más implicación al PNV y PSE para buscar la viabilidad de la empresa y reconducir la crítica situación. “No nos opondremos a que pueda haber salidas voluntarias o pactadas, pero habría que ver si esas salidas, incluso aunque fueran voluntarias, no han sido salidas coaccionadas”, ha manifestado Damián García Moreno (Elkarrekin Álava), durante su intervención. En su turno de palabra, Nerea Martínez, de EH Bildu, ha subrayado que "las medidas que (...) se están poniendo en marcha no están dando los resultados que son necesarios y eficaces para que se dé un vuelco a la situación de desindustrialización y de destrucción de empleo en la comarca de Aiaraldea”. Desde el PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta ha hecho un llamamiento a “trabajar unidos por Aiaraldea y para evitar el cierre de la planta de Amurrio”.

Salidas voluntarias El mismo día que se producía el debate en las Juntas Generales, comenzaban a firmarse las salidas voluntarias, lo que da "paz social" y facilita la "búsqueda de un inversor industrial", en palabras de Mikel Jauregui, consejero de Industria. Por su parte, el Diputado General de Álava, Ramiro González, consideró que las adhesiones a las salidas voluntarias en Tubos Reunidos “abren una ventana de esperanza”. Frente al optimismo institucional, los sindicatos mantienen su rechazo y consideran injustas las condiciones de estas salidas voluntarias, que están supeditadas, entre otras cuestiones, a la refinanciación de la deuda. “Ha sido todo coacción y amenazas y la plantilla se ha visto abocada a adherirse a algo que no sabe muy bien exactamente qué va a ser, porque encima está totalmente ligado a la consecución de esa financiación y han dicho que si no hay financiación se van a ir sin nada”, ha declarado Gorka Abascal, delegado sindical de ESK.

Negociación a tres bandas En paralelo, se intensifica la negociación tripartita entre el Gobierno Vasco, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y la dirección de Tubos Reunidos para refinanciar la deuda que supera los 260 millones de euros. De esta negociación depende en gran medida el futuro de la empresa y la posible llegada de un socio industrial que garantice su continuidad.El desenlace de este conflicto marcará no solo el futuro de Tubos Reunidos, sino también el de un sector estratégico para la industria vasca.