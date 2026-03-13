La mayoría sindical rechaza el ERE de Tubos Reunidos tras una propuesta de última hora

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogía este viernes la reunión definitiva entre Tubos Reunidos y el comité negociador de los sindicatos. La mayoría de la representación sindical había indicado que iba a rechazar el acuerdo propuesto por la dirección. La empresa realizaba un giro de guión con una propuesta de última hora, supeditada a la votación en referéndum en las plantas de Amurrio y Trapagaran.

La dirección de Tubos Reunidos ha introducido este viernes una nueva mejora en las condiciones de su oferta para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 301 trabajadores de sus plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).

Conflicto con división en las plantas En la planta de Trapagaran, donde el ajuste se limitaba a 27 salidas, los empleados ya expresaban su posición a favor de firmar el ERE con un abrumador 95,07 % en el referéndum celebrado en las instalaciones vizcaínas. En Amurrio, por contra, la situación es muy distinta, donde el Expediente de Regulación de Empleo afectaba a 274 trabajadores. La mayoría de los representantes sindicales en la comisión negociadora (7 de 13) han mantenido una postura firme en contra de aceptar la propuesta.

Ruptura sindical Esta división interna ha quedado patente en varios sindicatos. Mientras en Trapagaran sectores de ELA y UGT se alinearon con el sí al acuerdo (junto a CCOO), en Amurrio las secciones de ELA, LAB, ESK y ahora también UGT han optado por el no, lo que ha generado tensiones evidentes dentro de los propios sindicatos.

Propuesta final de la empresa La empresa plateaba una propuesta final con prejubilaciones para los trabajadores desde los 57 a los 62 años y despidos que afectarian a los contratos eventuales que quedaría extinguidos a 31 de marzo. Respecto al cierre de la aceria de Amurrio de momento se aparcaría creándose una comisión de seguimiento. La mayoría sindical ha rechazado esta última propuesta.