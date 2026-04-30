Un cabezazo de Alemao acerca Vallecas a Leipzig: el Rayo gana 1-0 al Estrasburgo

El Rayo Vallecano ha dado un pasito hacia la final de la Conference League en Leipzig gracias a un gol de Alemao con el que ha ganado 1-0 al Racing de Estrasburgo. El único gol del partido llegó al inicio del segundo tiempo en un córner rematado por Alemao con un giro de cuello perfecto que puede entrar en la historia rayista si dentro de una semana en Estrasburgo sirve para que los franjirrojos se impongan definitivamente en su semifinal.

(AVANCE, HABRÁ AMPLIACIÓN)