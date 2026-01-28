Hacienda propone deducciones fiscales a empresas que contraten a trabajadores por encima del salario mínimo

El Gobierno planteará, este jueves, a los agentes sociales una nueva propuesta que permita pactar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 y que incluye una deducción del impuesto de sociedades para las empresas que aumenten los trabajadores con retribuciones por encima dicho salario.

Según ha adelantado El País y han confirmado a RNE fuentes de la negociación, dicho incentivo podrá alcanzar el cien por cien del coste salarial siempre que el incremento de plantilla con sueldos por encima del SMI sea igual o superior al 15 %.

El Ministerio de Trabajo ha convocado para este jueves a patronal y sindicatos a una nueva reunión en la que se pretende aprobar definitivamente la subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. Además, dicha cantidad estaría exenta de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

“Negociación SMI | Hacienda plantea una nueva propuesta de incentivos a la que ha tenido acceso @rne



— Radio 5 (@radio5_rne) January 28, 2026

Según fuentes de Hacienda, las empresas tendrán derecho a esta reducción en la base imponible -en el primer período impositivo que se inicie en 2026- siempre que la plantilla media se incremente al final del periodo con contratos donde el salario sea superior al SMI.

Este incremento tendrá que ser de al menos un trabajador a tiempo completo durante un año, en el caso de entidades con plantillas inferiores a 100 trabajadores. Para las empresas que superen esta cifra de empleados, el incremento deberá ser de al menos un 1% de la plantilla, con un mínimo de dos trabajadores a tiempo completo.

La deducción será de una cuarta parte de la subida bruta del SMI en el caso de que se incremente la plantilla con sueldos por encima de esa retribución menos de un 5%; y la mitad, en el caso de que aumente entre un 5% y un 10%; y de tres cuartas partes en el caso de que aumente entre un 10 y un 15%.

La nueva propuesta que el Ejecutivo llevará a la mesa incluye otros condicionantes, como que únicamente podrán aplicar la reducción prevista "las empresas cuyos gastos de personal superen el 70% de los gastos de explotación". Además, la plantilla media total de las empresas que se acojan a este incentivo deberá mantenerse o incrementarse respecto al inicio de dicho período y "sostenerse durante los dos años posteriores" al de la subida, que es 2026.

El incumplimiento de estos requisitos, según la nueva propuesta, dará lugar a la regularización de las cantidades indebidamente reducidas, así como de los correspondientes intereses de demora.

El Ministerio de Trabajo ya planteó este pasado lunes a los agentes sociales una propuesta de incentivos fiscales en un intento de atraer a la CEOE al pacto. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido este miércoles que le gustaría alcanzar un acuerdo tripartito, es decir, que lo apoyen patronal y sindicatos, y ha insistido en que "lo que hace el Gobierno es mejorar la vida de la gente".