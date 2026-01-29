La patronal califica de "trilera" la propuesta fiscal del Gobierno para el salario mínimo: "No compensa los costes"

Las patronales CEOE y Cepyme han calificado de "trilera" la propuesta fiscal del Gobierno para atraer a las empresas a un acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

"No compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada", han asegurado este jueves en un comunicado, en el que lamentan que los incentivos puedan sustituir a la indexación de los contratos públicos que habían reclamado.

Además, las organizaciones empresariales han cargado contra el Ejecutivo por haber filtrado este planteamiento a los medios antes de trasladárselo a ellos, lo que consideran una "falta de respeto" a la mesa del diálogo social.

Sobre el contenido de la propuesta, además, han juzgado que establece "condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa".

"Es puro intervencionismo", han zanjado.