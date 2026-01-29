La patronal califica de "trilera" la propuesta fiscal del Gobierno para el salario mínimo: "No compensa los costes"
- CEOE y Cepyme consideran una "falta de respeto" al diálogo social que se haya filtrado el planteamiento a los medios
- Insisten en que se quieren imponer unas "condiciones inalcanzables" para las empresas: "Es puro intervencionismo"
Las patronales CEOE y Cepyme han calificado de "trilera" la propuesta fiscal del Gobierno para atraer a las empresas a un acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
"No compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada", han asegurado este jueves en un comunicado, en el que lamentan que los incentivos puedan sustituir a la indexación de los contratos públicos que habían reclamado.
Además, las organizaciones empresariales han cargado contra el Ejecutivo por haber filtrado este planteamiento a los medios antes de trasladárselo a ellos, lo que consideran una "falta de respeto" a la mesa del diálogo social.
Sobre el contenido de la propuesta, además, han juzgado que establece "condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa".
"Es puro intervencionismo", han zanjado.
Una propuesta de incentivos
El Gobierno avanzó que plantearía a patronal y sindicatos este jueves una deducción del impuesto de sociedades para las empresas que aumenten los trabajadores con nóminas por encima del salario mínimo.
Según adelantaron a El País y confirmaron a RNE fuentes de la negociación, el incentivo alcanzaría el 100% del coste salarial si el incremento de plantilla con sueldos por encima del SMI es igual o superior al 15%.
Este jueves, el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos vuelven a sentarse para negociar la subida del SMI de 2026. Sobre la mesa está un alza del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, que de aprobarse se aplicaría desde el principio del año.
Según ha avanzado el departamento de la vicepresidenta segunda y ministra, Yolanda Díaz, la cantidad estaría exenta del pagar el impuesto sobre la renta (IRPF) tras un acuerdo al respecto con el Ministerio de Hacienda.