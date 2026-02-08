Un tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión

Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

“Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili.

El abogado explicó que este domingo recibió una llamada de la activista en su primera comunicación en 59 días detenida en la que le informó de que el sábado fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra.

Dijo que Mohammadi le informó además de que hace tres días fue trasladada a un hospital por su mal estado de salud y que cuando le empezó a contar las circunstancias de su arresto la llamada se cortó.

Nili indicó que dado que se ha dictado sentencia la activista debe ser trasladada a una prisión, según la legislación iraní, y que en su opinión debe ser liberada.

“En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico”, dijo el abogado.

01.19 min La periodista y activista por los derechos de las mujeres en Irán, Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz