Els Mossos detenen a Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango
- L'hereu de l'empresari havia passat a l'octubre passat de testimoni a investigat en la causa
Els Mossos d'Esquadra han arrestat aquest dimarts a Jonathan Andic, acusat d'homicidi del seu pare, l'empresari i fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de desembre de 2024 a Montserrat, segons han confirmat a RTVE fonts de la investigació.
El detingut està sent traslladat als jutjats de Martorell per a prendre-li declaració.
L'empresari sempre ha assegurat que la mort del seu pare va ser un accident
Gir en la investigació a l'octubre
Va ser en passat octubre quan es va confirmar que la policia catalana, que en un principi havia valorat la hipòtesi de l'accident, investigava com a possible homicidi la mort d'Andic, amb el seu hereu passant de testimoni a investigat.
Jonathan Andic va ser l'única persona que va presenciar el suposat accident de muntanya que va posar fi a la vida del seu pare.
Tots dos estaven fent senderisme prop de les coves de Salnitre, a Collbató, quan Isak va caure per un precipici de 150 metres i va perdre la vida a l'instant. El fill va assegurar haver escoltat una relliscada, però va insistir que en cap moment va veure res perquè anava uns passos per davant del seu pare. Va ser ell qui va avisar als serveis d'emergències. Estefanía Knuth, golfista professional i parella de Isak Andik, va remarcar davant les autoritats "la mala relació entre pare i fill".