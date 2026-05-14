Visto para sentencia el juicio a los Pujol, que renuncian a su derecho a la última palabra

La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio a la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley por su fortuna oculta en Andorra tras 38 sesiones durante casi seis meses y después de que los acusados hayan renunciado a su derecho a la última palabra.

Jordi Pujol Soley, de 95 años, se encontraba entre los acusados pero el pasado 27 de abril el tribunal decidió eximirle del juicio y sobreseer la causa para él al comprobar que está "imposibilitado" para afrontar la vista.

En el banquillo se han sentado sus siete hijos, la exesposa del primogénito y nueve empresarios acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificaciones de documentos mercantiles, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha pedido la pena más alta, 29 años de prisión, para el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y además ha solicitado 17 años para su exesposa Mercè Gironés, 14 años para su hermano Josep Pujol y ocho para los otros cinco hijos del expresidente de la Generalitat, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer.

Además ha reclamado cinco años de cárcel para nueve empresarios, algunos de los cuales fueron adjudicatarios de contratos con la Generalitat catalana.

Les acusa de cooperación en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos como contratos y facturas por servicios de intermediación y asesoramiento supuestamente prestados por empresas de Jordi Pujol Ferrusola que el fiscal cree ficticios para justificar pagos de comisiones a la familia.

Según la Fiscalía, la familia Pujol fue amasando grandes cantidades de dinero en sus cuentas en bancos de Andorra en las que estima que llegaron a disponer desde 1990 de más de 38 millones de euros.

Todos los acusados han pedido su absolución al estimar que no se ha probado un origen corrupto del dinero acumulado por la familia del expresidente catalán en Andorra cuyos hijos han alegado que procede de un legado de su abuelo Florenci