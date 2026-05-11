Los Pujol, en el cajón de salida

Nada relevante ha cambiado en seis meses, desde que empezó el juicio el 24 de noviembre del año pasado. Jordi Pujol fue exonerado por el tribunal el 27 abril, cierto. Y este lunes la fiscalía ha retirado formalmente la acusación contra él. Como era lógico. Y el tribunal, en consecuencia, ha dictado el sobreseimiento libre. Absuelto. Pero que Jordi Pujol iba a quedar fuera del procedimiento era una apuesta a caballo ganador. Tres informes médico-forenses, diferentes y previos, ya habían sentenciado: es un hombre incapacitado para ser sometido a un procedimiento judicial. Y otro reconocimiento médico lo volvió a certificar hace 15 días. Palabra de médico.

Fiscalía también ha retirado la acusación contra el empresario Carles Vilarrubí. Falleció en diciembre pasado y su responsabilidad penal quedó extinguida. Por lo demás, estamos donde estábamos, unas cuarenta sesiones de juicio después, tras escuchar más de 200 testigos y un buen número de peritos. Y tras las declaraciones de los 17 acusados, que justo han acabado hoy.

El fiscal Fernando Bermejo insiste en pedir 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, Júnior, al que seguramente mejor le cae la frase que viralizó Gerard Piqué: “contigo empezó todo”. Es el primero de la familia al que la UDEF echó el lazo (siguiendo con el símil equino). Desde 2012 le investigaban por sus negocios, tras la denuncia de la que entonces era su amante, Vicky Álvarez. Es la testigo del juicio renunciada a la que todos los periodistas hemos echado de menos. La que dijo que Júnior llevaba bolsas repletas de billetes a Andorra, en sus coches de lujo. La que explicó sus intimidades en una conversación grabada conocida como el caso de La Camarga. La que vivió a costa de fondos reservados que le facilitó Villarejo, según las defensas. La que Villarejo, un hombre con una memoria muy selectiva y sibilina, ya no recuerda.

El fiscal acusa a Jordi Pujol Ferrusola de asociación ilícita y blanqueo de capitales, como a toda la familia. Y le suma delito fiscal, falsedad documental y frustración de la ejecución. La abogacía del estado, por su parte, le mantiene la petición de 25 años.

Jordi Pujol Ferrusola confrontó bien el interrogatorio de Bermejo. Sus abogados salieron contentos tras su declaración. Tenía todas sus operaciones, transferencias, inversiones (y no eran pocas) y todos los números, cifras algunas astronómicas, muy presentes. Y no dejó pregunta sin respuesta. Solo eludió la que se refería a su exmujer, en actitud respetuosa, como padre de sus hijos. Pero el fiscal no da crédito a sus explicaciones. Ninguno. Este martes sabremos por qué.