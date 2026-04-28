DIRECTO: El primogénito de Jordi Pujol continúa declarando en el juicio por la fortuna oculta de la familia en Andorra

La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley con la continuación de la declaración del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, quien según la Fiscalía gestionaba el cobro de comisiones ilegales de empresarios y el patrimonio familiar.

Se trata del primero de los siete hermanos que se sientan en el banquillo que está siendo interrogado después de que el padre, de 95 años, haya sido eximido este lunes de la causa por su deterioro cognitivo. Para el hijo mayor de los Pujol Ferrusola, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo solicita 29 años de prisión, la pena más elevada de toda la familia.

El expresidente de la Generalitat y sus siete hijos están acusados de pertenecer a una organización criminal y de blanquear una importante fortuna que habrían obtenido de forma ilícita y desviado al extranjero, principalmente a Andorra. Para Jordi Pujol, la Fiscalía solicitaba 9 años de cárcel al considerar corrupto el origen de los fondos que la familia tenía ocultos en Andorra.

Debido a su deterioro cognitivo, pues tiene 95 años y ha sufrido dos ictus, su defensa solicitó que el tribunal lo exculpara. Los médicos forenses confirmaron que su dererioro cognitivo le impide defenderse, por lo que el tribunal finalmente ha decidido dejarlo "fuera" del procedimiento.