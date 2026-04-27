Jordi Pujol, punto y final a su periplo entre togas
- El tribunal exonera al 'expresident' tras una nueva exploración médica porque no está capacitado para defenderse
- Pujol Ferrusola niega que los fondos que tenía en Andorra provinieran de operaciones ilícitas
Hay frases que permanecen en el imaginario colectivo. Así. Porque sí.
La que reproduzco primero ya la teníamos. Fue el inicio de todo: "Lamentablemente nunca se encontró el momento adecuado para regularizar esa herencia", extraída de la carta de confesión de Jordi Pujol (25 de julio de 2014).
Y hoy tenemos otra que marca el final de la historia. La que, como hizo la primera aquel día tan lejano, ha copado todos los titulares de hoy: "La conclusión que saca el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento o capacidades en este juicio. Con lo cual se acuerda que, a partir de este momento, queda fuera del procedimiento". Ha sido pronunciada por Ricardo de Prada, presidente del tribunal que juzga el caso Pujol (26 de abril de 2026).
Entre ambas, ha habido un largo camino de doce años de instrucción hasta llegar a juicio. Además, dos procesados fallecidos: Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol (en julio de 2024), y el empresario Carles Vilarrubí (en diciembre pasado). Tres jueces instructores y dos fiscales diferentes. 18 testigos llamados a declarar que no han comparecido: porque también han fallecido en este tiempo… Era de esperar que no todos estuvieran en la vista oral con los años transcurridos. No olvidemos que la supuesta herencia que recibió la familia Pujol es de 1980.
Han sido doce años en que la figura del expresident Jordi Pujol, el hombre que marcó y dirigió el camino de Cataluña durante 23 años, ha pasado del repudio inicial y el ostracismo más absoluto —de él renegaron los “suyos” públicamente— a la lenta y prácticamente subliminal rehabilitación paulatina de su personaje. Porque no creo que nadie pueda negar a estas alturas que Jordi Pujol, pese a este procedimiento, es personaje de enciclopedia.
Se reconoce el "trastorno neurocognitivo" de tipo "irreversible y progresivo"
Ya está. Después de tanto tiempo. Causa archivada definitivamente para él. El 9 de junio va a cumplir 96 años. Y está diagnosticado de “trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo alzhéimer y de tipo vascular) (…) “Irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz” (…) Pujol, “no dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera auto suficiente”. Los informes médicos los conocíamos desde noviembre pasado. Y el tribunal también. Y hoy, tras una nueva exploración médica realizada por forenses de la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares, lo han vuelto a ratificar. Y el tribunal –que también ha tenido un contacto de “primera mano” con el expresident— ha hecho lo que tenía que hacer. Si Pujol no se puede defender, no le pueden juzgar. Sobre si hoy era necesario su desplazamiento a Madrid… depende de a quien se lo preguntes.
Jordi Pujol salió de su casa en Barcelona el domingo por la tarde dirección a Madrid, como pasajero en un coche. Con el mismo que ha entrado por el parquin de la sede de San Fernando a las 9.08h. Y, tras dos horas en la Audiencia Nacional, se lo han vuelto a llevar. Ahora sin la condición de acusado, pero sin poder hacer lo que siempre ha dicho que estaría dispuesto a hacer: declarar ante el tribunal. Ni sus abogados ni sus hijos han estado nunca de acuerdo: "De verdad que no está en condiciones, Isabel".
Él, que en su comparecencia en el Parlament aquel lejano 2014, tras su confesión, amenazó: “Si vas segando la rama de un árbol, al final cae toda la rama, todos los nidos que hay”. Él, que gritó: “no soy un político corrupto”. Él, que confesó, dijo, para que sirviera de “expiación para mí mismo”. Él, el padre de (recuerda Fiscalía) una supuesta “Sagrada Familia” en la que la “madre superiora de la parroquia” (Marta Ferrusola) repartía “misales” (millones de pesetas) a través del “capellán” (Jordi Pujol Ferrusola) y para que llegara a los “monaguillos” (el resto de hermanos).
Los siete hijos del 'expresident' siguen en el banquillo
Puede parecer que para Jordi Pujol hoy ha acabado todo. Y judicialmente es así. Pero no en otros ámbitos más personales y que, nos dicen sus allegados, le duelen. Sus hijos, los siete, siguen en el banquillo. Al primogénito, al que ya investigaban dos años antes de la confesión del expresident, le piden 29 años de cárcel. A su exmujer, Mercè Gironès, 17. Otro hermano, Josep, se enfrenta a una petición de 14. Y el resto, a ocho. Todos tienen dos acusaciones en común: actuar como una organización criminal y blanquear el dinero obtenido.
Jordi Pujol Ferrusola ha empezado a declarar hoy, a las 11h. Niega la denuncia que originó la investigación de su patrimonio. La que hizo su examante Vicky Álvarez. En la que dijo a la UDEF que le vio llevar bolsas llenas de billetes a Andorra. Denuncia que habría hecho de la mano de la policía patriótica, según han afirmado contundentes las defensas y ha explicado el comisario Villarejo en más de una ocasión. Y, añade, con uso de fondos reservados.
Niega que los fondos que tenía en Andorra provinieran de operaciones ilícitas con dinero conseguido de comisiones ilegales de adjudicaciones públicas a empresas afines a CDC.
Y avala la versión de su padre: la fortuna de Andorra provenía de un legado de su abuelo Florenci. De hecho, le ha explicado al fiscal que cuando murió su antepasado, en 1980, Jordi Pujol reunió a la familia y les enseño una carta de Florenci donde explicaba que les dejaba ese dinero fuera de España. No especificaba el origen. Solo decía que lo hacía así para protegerles de la situación política en el país.
El primogénito ha explicado que, cuando el primo de su padre le ordenó gestionar los fondos, el banco andorrano le dio detalles que él desconocía. “Me explica en qué consiste la 'deixa' (herencia), me da un dinero equivalente a 110 millones de pesetas en dólares americanos. Y me da unos títulos que tienen un valor aproximado de 390 millones de pesetas, pero en dólares americanos. Lo que se llamaban títulos deuda...”.
Y el sistema bancario andorrano era lo que era. Corría el dinero en efectivo sin problemas. De sus negocios, dice el mayor de los Pujol Ferrusola, todo legal. Sería un intermediario/comisionista avispado que consiguió algunos pelotazos y algún que otro batacazo. Que a veces hacía contratos orales “por la confianza” y otras, firmaba. La Fiscalía va a seguir insistiendo en el interrogatorio. No se cree nada de lo que dice.
De hecho, sobre las 14.15h, tras tres horas de interrogatorio, el fiscal Fernando Bermejo iba a empezar un nuevo bloque de preguntas. Ha intervenido Cristóbal Martell, el abogado defensor del mayor de los Pujol. Así ha sido el intercambio de impresiones:
-Cristóbal Martell: “Conozco a mi representado y veo que está cansado”
-Fernando Bermejo: "Señor presidente, el bloque que voy a introducir ahora es uno muy amplio, es el de las cuentas en Andorra. Lo digo por si no tiene inconveniente”.
Jordi Pujol Ferrusola: “Siendo el tema de cuentas, mejor lo dejamos” (se ríe sonoramente). “Me va a pegar una paliza” (se vuelve a reír. Y, con él, todos los que estamos en la sala de prensa siguiendo la señal de la vista).
El tribunal ha decidido entonces acabar con la sesión de hoy y convocar a todas las partes mañana a las 9h. Faltan 6 hermanos por declarar, la ex de Jordi Pujol Ferrusola y nueve empresarios. Y hay que tomarles declaración entre mañana y el miércoles. Esta semana no hay más días en el calendario del juicio.
“Para este viaje no hacían falta tantas alforjas”, me comentan al oído, por la espalda, cuando salgo del edificio para entrar en directo en el Telediario de las 15h. Me giro y le veo la cara con una sonrisa divertida. No os puedo decir quién era. Secreto profesional.