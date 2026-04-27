Jordi Pujol, punto y final a su periplo entre togas

Hay frases que permanecen en el imaginario colectivo. Así. Porque sí.

La que reproduzco primero ya la teníamos. Fue el inicio de todo: "Lamentablemente nunca se encontró el momento adecuado para regularizar esa herencia", extraída de la carta de confesión de Jordi Pujol (25 de julio de 2014).

Y hoy tenemos otra que marca el final de la historia. La que, como hizo la primera aquel día tan lejano, ha copado todos los titulares de hoy: "La conclusión que saca el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento o capacidades en este juicio. Con lo cual se acuerda que, a partir de este momento, queda fuera del procedimiento". Ha sido pronunciada por Ricardo de Prada, presidente del tribunal que juzga el caso Pujol (26 de abril de 2026).

Entre ambas, ha habido un largo camino de doce años de instrucción hasta llegar a juicio. Además, dos procesados fallecidos: Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol (en julio de 2024), y el empresario Carles Vilarrubí (en diciembre pasado). Tres jueces instructores y dos fiscales diferentes. 18 testigos llamados a declarar que no han comparecido: porque también han fallecido en este tiempo… Era de esperar que no todos estuvieran en la vista oral con los años transcurridos. No olvidemos que la supuesta herencia que recibió la familia Pujol es de 1980.

Han sido doce años en que la figura del expresident Jordi Pujol, el hombre que marcó y dirigió el camino de Cataluña durante 23 años, ha pasado del repudio inicial y el ostracismo más absoluto —de él renegaron los “suyos” públicamente— a la lenta y prácticamente subliminal rehabilitación paulatina de su personaje. Porque no creo que nadie pueda negar a estas alturas que Jordi Pujol, pese a este procedimiento, es personaje de enciclopedia.

Se reconoce el "trastorno neurocognitivo" de tipo "irreversible y progresivo" Ya está. Después de tanto tiempo. Causa archivada definitivamente para él. El 9 de junio va a cumplir 96 años. Y está diagnosticado de “trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo alzhéimer y de tipo vascular) (…) “Irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz” (…) Pujol, “no dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera auto suficiente”. Los informes médicos los conocíamos desde noviembre pasado. Y el tribunal también. Y hoy, tras una nueva exploración médica realizada por forenses de la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares, lo han vuelto a ratificar. Y el tribunal –que también ha tenido un contacto de “primera mano” con el expresident— ha hecho lo que tenía que hacer. Si Pujol no se puede defender, no le pueden juzgar. Sobre si hoy era necesario su desplazamiento a Madrid… depende de a quien se lo preguntes. Jordi Pujol salió de su casa en Barcelona el domingo por la tarde dirección a Madrid, como pasajero en un coche. Con el mismo que ha entrado por el parquin de la sede de San Fernando a las 9.08h. Y, tras dos horas en la Audiencia Nacional, se lo han vuelto a llevar. Ahora sin la condición de acusado, pero sin poder hacer lo que siempre ha dicho que estaría dispuesto a hacer: declarar ante el tribunal. Ni sus abogados ni sus hijos han estado nunca de acuerdo: "De verdad que no está en condiciones, Isabel". Pujol: "No soy un político corrupto. Nunca he cobrado más que mi sueldo como presidente" MARÍA MENÉNDEZ Él, que en su comparecencia en el Parlament aquel lejano 2014, tras su confesión, amenazó: “Si vas segando la rama de un árbol, al final cae toda la rama, todos los nidos que hay”. Él, que gritó: “no soy un político corrupto”. Él, que confesó, dijo, para que sirviera de “expiación para mí mismo”. Él, el padre de (recuerda Fiscalía) una supuesta “Sagrada Familia” en la que la “madre superiora de la parroquia” (Marta Ferrusola) repartía “misales” (millones de pesetas) a través del “capellán” (Jordi Pujol Ferrusola) y para que llegara a los “monaguillos” (el resto de hermanos).