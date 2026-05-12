El fiscal contrapone el "saqueo" de los Pujol con el discurso de "España nos roba" en la recta final del juicio

El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha confrontado el "discurso público de 'Espanya ens roba' (España nos roba)" que ha considerado se ha mantenido desde hace años en Cataluña con el fraude fiscal y el "saqueo" de los Pujol, a quienes ha reprochado que eludieran el pago de impuestos destinados a pagar "colegios, hospitales y servicios públicos". Lo ha dicho este martes desde la Audiencia Nacional, en la recta final del juicio.

En sus informes finales ante el tribunal que juzga a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra, Bermejo ha arremetido contra el intento de las defensas de presentar el caso como un "ataque a Cataluña y un juicio político", esgrimiendo las maniobras de la llamada "policía patriótica". Asimismo, ha pedido al tribunal que valore las pruebas del juicio en el "contexto" de los delitos de corrupción, que tienen lugar "en el ámbito de una 'omertá' interesada y buscada", lo que explica a su parecer que ninguno de los empresarios que han declarado en el juicio haya aclarado el origen de las facturas millonarias sin soporte documental pagadas al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

El fiscal, que pide penas de entre 8 y 29 años para los siete hijos del expresident, se ha remitido a la declaración de uno de los testigos del juicio, quien aseguró que en Cataluña era una "tradición familiar" tener cuentas en Andorra, y ha opinado que esa afirmación no sirve para "la mayoría de ciudadanos que nacieron en Cataluña o vinieron de otras partes de España por razones de trabajo" a contribuir a la "prosperidad".

El caso Pujol "no ataca a Cataluña" Fernando Bermejo, asimismo, ha reivindicado que el caso Pujol "no ataca a Cataluña" sino que pretende defender el "sistema tributario como pilar del Estado social" y, en consecuencia, a los ciudadanos catalanes, frente un discurso "sostenido desde hace años" en el que se culpa al Estado de la falta de recursos para financiar servicios públicos. Todos esos ciudadanos, según Bermejo, contribuyeron a las arcas públicas "cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Por consiguiente, no había una tradición en Cataluña de tener cuentas en Andorra, lo que había era delito", ha añadido. "Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades autónomas, incluida Cataluña", ha añadido el fiscal. Caso Pujol: historia de una fortuna oculta Isabel Palacios Según Bermejo, en el juicio contra los Pujol "no se trata de perseguir a una familia por razones políticas, sino de "una organización criminal" en un caso de "corrupción política a una escala muy importante", pues no puede obviarse su "relación directa con quien fuera presidente de la Generalitat catalana y su familia durante gran parte de toda nuestra reciente historia democrática". En ese sentido, ha pedido al tribunal que valore el caso en su contexto, en aquella "Cataluña emergente" en la que se pagaba a la familia Pujol con el 3 %, "como si fuera a un club", para acceder a obra pública. Para el fiscal, el juicio del caso Pujol ha permitido probar la existencia de una "red de clientelismo" con empresarios con la que la familia del expresident buscaba amasar "una gran fortuna" al tiempo que "perjudicar" a la sociedad catalana.