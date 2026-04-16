Vivienda llevará al próximo Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros

El Ministerio de Vivienda llevará al Consejo de Ministros del próximo martes la aprobación definitiva el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030. Estará dotado con una inversión de hasta 7.000 millones de euros y busca blindar que ni un solo euro vaya a viviendas públicas o protegidas que en el futuro se vayan a privatizar.

Así lo ha avanzado este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el marco de la jornada 'Habitar el mundo rural: vivienda y futuro' celebrado en Ciudad Real, donde ha desgranado las principales medidas del nuevo plan. Estas se centran en la rehabilitación de vivienda, la movilización del parque vacío y el impulso del acceso de jóvenes al medio rural.

Rehabilitar viviendas En primer lugar, el plan incluye ayudas para realizar reformas estructurales de los edificios y hacer las viviendas más accesibles y eficientes energéticamente. La dotación para las actuaciones estructurales será de hasta 8.000 euros por vivienda, mientras que las de accesibilidad serán de 13.000 euros por inmueble. También recoge una ayuda para la rehabilitación energética hasta 20.500 euros por vivienda que variará en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la casa y el coste. Además, se incorporan ayudas adicionales de hasta 30.000 euros para la rehabilitación de viviendas ubicadas en cascos históricos o con protección patrimonial. De este modo, una vivienda en un casco histórico que tenga actuaciones en su estructura, que se mejore su accesibilidad y la eficiencia energética, pueden obtener una dotación de hasta 50.000 euros.

Movilización de vivienda privada para el alquiler asequible Los propietarios que cedan un inmueble a su comunidad autónoma para que lo pongan en alquiler asequible durante siete años recibirán una compensación económica por esta cesión. Además, el Gobierno invertirá, si es necesario, hasta 12.000 euros en reformarla, rehabilitarla o hacerla accesible al inicio del alquiler. Al finalizar la cesión, se invertirán hasta 18.000 euros para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

Nueva construcción en el mundo rural Por otro lado, se crean unas ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías de hasta 35.000 euros si después se pone en alquiler residencial durante al menos cinco años a un precio asequible. Se crean ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes y que podrán destinarse a la venta.

Facilitar la compra a jóvenes El plan también incluye una ayuda de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes. Esta se podrá ampliar a municipios de hasta 20.000 habitantes cuando tengan riesgo de pérdida de población.