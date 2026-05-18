La compraventa de casas baja un 2,2% en marzo lastrada por el descenso de la vivienda nueva

Las notarías españolas bajaron el ritmo de firmas de viviendas en marzo de 2026. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las compraventas cayeron un 2,2% respecto al mismo periodo en 2025, hasta un total de 61.295 operaciones.

El descenso de la vivienda nueva explica esta bajada: el pasado marzo cayó un 10,2% respecto al mismo periodo de 2025. Se firmaron, en total, 13.057 operaciones. Las nuevas construcciones encadenan tres meses consecutivos de retrocesos: en enero bajó un 5% y en febrero, un 0,5%.

Las casas usadas, el mejor mes de marzo en 19 años Lo que no ha aflojado es el ritmo de venta de viviendas usadas. Se firmaron un 0,2% de operaciones más este marzo respecto al mismo periodo en 2025, hasta las 48.238. Se trata de la cifra más alta en un mes de marzo desde el inicio de los registros en 2007. En comparación con febrero, las compraventas crecieron un 2,7%; una vez más, este dato positivo se debe al incremento de operaciones sobre vivienda usada, que aumentó un 5,1%. Las nuevas cayeron un 5,4%. La mayor parte de las casas transmitidas pertenecían al mercado libre, -el 93,8%; 57.500 operaciones- mientras que el 6,2% fueron protegidas. El primer trimestre del año cierra con un retroceso del 2,6%, con caídas del 5,3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,8% en las usadas. Radiografía de la vivienda: cuánto cuesta comprar o alquilar en España