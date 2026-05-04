¿Se ha convertido el acceso a la vivienda en un laberinto?
- El podcast Sobre plano analiza la emergencia habitacional y busca soluciones reales a uno de los principales problemas de los españoles
- Cada lunes en RNE Audio, dirigido y presentado por Tony Da-Cunha
En este nuevo episodio, el podcast Sobre Plano desgrana uno de los principales quebraderos de cabeza de los españoles: el acceso a la vivienda.
Tener una casa o un piso en propiedad cada vez es más difícil. De hecho, en este episodio, el periodista de RNE, Tony Da-Cunha, ha puesto sobre la mesa un dato clave: a día de hoy, para comprar una vivienda hacen falta casi 8 años enteros de sueldo, destinándolo íntegramente, cuando en los años 90 con 3 años era suficiente.
Para analizar esta realidad y buscar soluciones reales, Tony Da-Cunha ha hablado con Susana Moreno, vicepresidenta segunda del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) e Ignacio Ezquiaga, doctor en Economía y colaborador de FUNCAS.
En el apartado de posibles soluciones, Ezquiaga ha apostado por aumentar la construcción de vivienda pública "que se inicie, que se anuncie, que se vea que se hacen 100.000 viviendas, por ejemplo, 200.000 viviendas cada año públicas o privadas, concertadas públicamente. Solo el que se vea influye en las expectativas y le da la vuelta al mercado". En este sentido, ha sostenido que hay como un millón de déficit de vivienda en España.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha puesto el foco en las medidas a corto plazo y, en este sentido, ha defendido: "la regeneración y rehabilitación urbana. También apostamos por preparar el marco jurídico para poder sacar adelante una oferta mayor en menos tiempo. Y por financiación, por medidas fiscales y ayudas directas".
En cuanto a largo plazo, Susana Moreno ha defendido que que "hay que trabajar el reequilibrio territorial, apostar por las ciudades medias, que son ciudades que garantizan la calidad de vida de las personas e invertir no solo a nivel social y económico, también en regeneración urbana y rehabilitación de las viviendas".
La vicepresidenta segunda del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España también ha puesto el foco en la falta de vivienda protegida. "Se ha dejado de hacer políticas de vivienda pública desde hace más de 20 años. Se hizo mucha vivienda pública en los años 70 y 80, pero a partir de los años 90 empezó a bajar y ya no se hizo vivienda protegida".
El origen del problema
Tanto Ignacio Esquiaga como Susana Moreno apuntan a la crisis inmobiliaria de 2008 como germen del actual problema de vivienda. "Durante la burbuja inmobiliaria los precios de pisos aumentaron tres veces. Eso es lo que ha hecho que cambiara completamente el mercado inmobiliario. Al mismo tiempo, se hicieron muchísimas viviendas que se quedaron sin vender, sin ocupar y eso provocó una reducción del precio de un 30%, pero después a partir del 2014 poco a poco han ido subiendo los precios […]desde entonces hasta final de 2025 han subido un subido un 47%".
Una análisis al que la vicepresidenta segunda de CSCAE ha añadido otro dato interesante y es la falta de profesionales que hay en el sector de la construcción actualmente. "En el año 2008 se deja caer al sector de la construcción. Es el único sector que ha caído con una crisis tan grave y no se le ayudo. En ese momento, se pierden un millón de puestos de trabajo, que se fueron a otros sectores y no han vuelto […] ahora hay que construir mucho y el sector no está preparado".