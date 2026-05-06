Ayudas de hasta el 50% para el alquiler y avales para jóvenes: las claves del nuevo plan de vivienda de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá 500 millones de euros en una nueva estrategia regional de vivienda durante los próximos cuatro años. El plan contempla 32 medidas, entre las que destaca la construcción de 2.500 nuevas viviendas, ayudas al alquiler que cubrirán hasta el 50% de la renta y préstamos sin intereses para facilitar el acceso de los jóvenes a la compra de su primer hogar.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado este miércoles este plan, con el que busca "aportar aire fresco en un debate que está absolutamente colapsado, víctima de la precariedad de la política que se vive en España, de la falta de estabilidad política y de mayorías imposibles en el Congreso de los Diputados".

"Hace 10 años el principal problema era el desempleo, hoy es el precio de la vivienda", ha afirmado el consejero de Fomento, Nacho Hernando. Un problema para el que "no hay ninguna varita mágica" y que "no solo afecta a España, sino a buena parte de Occidente".

Para Hernando, el problema tiene una causa clara: la falta de oferta. A lo que, según cuenta, se suma la falta de mano de obra. "España apenas puede construir unas 100.000 viviendas al año cuando necesitaría cerca de 500.000 para equilibrar el mercado", ha afirmado.

La estrategia para impulsar la vivienda en la región En este contexto, Hernando ha anunciado que invertirá al menos 135 millones de euros para que haya más viviendas en la región. En el caso de Toledo, Hernando ha destacado que "el Gobierno regional se va a convertir en el mayor promotor de vivienda de la ciudad, con 1.150 nuevas viviendas protegidas". En cuanto a las ayudas, el consejero de Fomento ha explicado que "se destinarán más de 100 millones de euros". De ellos, cinco millones se destinarán a ayudas al alquiler que cubrirán hasta el 50% de la renta durante un máximo de 15 meses. Ha puesto como ejemplo Toledo, donde se podrán cubrir alquileres de hasta 950 euros para personas con ingresos de hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). También ha resaltado medidas para jóvenes, como ayudas de hasta 15.000 euros para la compra de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Entre las iniciativas novedosas, destaca el llamado "préstamo tipo cero". Según han indicado, la Junta avalará el 20% que normalmente no financian los bancos y asumirá los intereses para que ese tramo no tenga coste. Así pretenden solucionar el problema de los jóvenes que no disponen de ese ahorro inicial. "Cualquier chico de Castilla-La Mancha va a poder suscribir el 100% del préstamo, sabiendo que ese 20% que nunca le suscribirían lo va a poder cubrir la comunidad autónoma”, ha afirmado Page.

Hernando niega que la tensión del mercado sea fruto de la especulación El presidente regional ha criticado el debate público en España, al que ha definido como una "batalla campal permanente sobre cómo se reparte el mercado de vivienda existente", con discusiones sobre límites de precios o regulación del alquiler. “En vez de estar enzarzados en si se topa la vivienda o si se topan los alquileres, lo que hay que hacer es producir más”, ha señalado. Page ha alertado de que la falta de oferta genera distorsiones en el mercado: “El que hace poca vivienda especula y la pone a precios. La única manera de que haya precios asequibles es que haya suficiente vivienda para todos”. Y ha añadido: “Siempre que haya poca vivienda para muchos demandantes, ninguna medida de ningún gobierno del mundo podrá paliar la inflación del precio. Esto es casi de libro”. Hernando considera que el problema de la vivienda en la región no se debe a la especulación, sino a la escasez de oferta: “La tensión que sufre el mercado en Castilla-La Mancha no es fruto de la especulación, es fruto de la escasez”, ha señalado.