Fin del registro de pisos turísticos: así queda la regulación tras la sentencia del Supremo

Fin del registro único de pisos turísticos. El Tribunal Supremo ha anulado la herramienta del Gobierno contra los alquileres ilegales de corta duración al considerar que invade las competencias de las comunidades autónomas. Esto supone un revés judicial a la apuesta del Ministerio de Vivienda para frenar el alza de los precios, pero no deja un vacío legal. Siguen en vigor las diferentes normas autonómicas y de ayuntamientos que regulan las condiciones y limitan qué apartamentos, casas o villas pueden usarse para alojar a turistas.

Repasamos a continuación para qué servía el registro único, qué ha argumentado la justicia para anularlo y cómo se queda ahora la regulación.

¿Para qué servía el registro único? El real decreto anulado obligaba a los propietarios a obtener un número de identificación oficial a través de un formulario del Colegio de Registradores. El código les servía luego para poder anunciarse en las páginas web y las conocidas plataformas que facilitan las reservas en línea. De hecho, unos meses después de su entrada en vigor, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) aseguró a RTVE Noticias que algunas solicitudes de registro se habían rechazado, pese a tratarse de pisos turísticos legales en sus comunidades autónomas. En esos casos, podían anunciarse, por ejemplo, con carteles por la calle, pero no en los portales de reserva. No obstante, desde el Ministerio de Vivienda sostienen que el mecanismo ha hecho aflorar 100.000 pisos turísticos ilegales y ha pedido a los Gobiernos autonómicos que actúen para cerrarlos, sancionarlos y encauzarlos al alquiler asequible. Malestar en el sector de los pisos turísticos por el registro único: "Solicitud incompleta no equivale a negocio ilegal"

¿Qué argumenta el Supremo para anular el registro? La sentencia reconoce que el real decreto anulado no era una "regulación sustantiva" de los alquileres turísticos y de temporada, ni servía para dar las autorizaciones para esa actividad, como argumentaba la Abogacía del Estado en contra del recurso al real decreto presentado por la Generalitat Valenciana. Sin embargo, el alto tribunal considera que también el registro para poder publicitarse online se incluye en las competencias de vivienda y turismo, que están en manos de las autonomías, tal y como establece la Constitución española. Así, concluye que el Gobierno se excede en sus funciones y descarta que pueda escudarse en las competencias para garantizar la igualdad de los españoles y planificar la actividad económica, algo que ya advirtió un informe del Consejo de Estado en 2024. La sentencia anula el registro, pero mantiene la ventanilla única digital, la obligación de las plataformas online de transmitir datos y el uso de esa información con fines estadísticos. El Ministerio de Consumo ha aclarado que la decisión no afecta a la retirada de miles de anuncios ilegales de pisos turísticos ni a la multa de 64 millones de euros impuesta a Airbnb, según informa Europa Press. El Supremo anula el registro único de pisos turísticos que regula los alquileres de corta duración