El Supremo anula el registro único de pisos turísticos que regula los alquileres de corta duración

El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del Registro Único de arrendamientos de corta duración para plataformas digitales. Este registro estaba regulado en el Real Decreto 1312/2024.

Es la base de datos oficial del Estado que centraliza y controla la información de todos los inmuebles destinados al alquiler temporal en España. Su objetivo es evitar la comercialización de viviendas ilegales al obligar a los propietarios a conseguir un número de identificación oficial para poder anunciarse en portales en línea.

Según recoge la sentencia, el Tribunal Supremo entiende que el Estado carece de competencia para establecer esta regulación "exhaustiva".

En concreto, el Tribunal Supremo dice que el Gobierno central no tiene el poder legal para controlar por completo un registro de pisos turísticos a nivel nacional. Al intentar hacerlo, se mete en el terreno de las comunidades autónomas, que son las que realmente tienen la autoridad en este tema y ya cuentan con sus propios registros.

La Generalitat Valenciana fue quien presentó el recurso contra la norma estatal. El decreto regulaba tanto el procedimiento de registro como la creación de una ventanilla única digital para recoger e intercambiar datos sobre estos alquileres.