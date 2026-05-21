Consumo abre un expediente a una inmobiliaria con miles de viviendas en alquiler por "cuatro potenciales infracciones"

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente a una gran inmobiliaria que alquila miles de viviendas en varias ciudades y comunidades de España al detectar "cuatro potenciales infracciones".

Sin revelar el nombre de la empresa, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha explicado en una nota que la decisión llega tras una "investigación" y que estas infracciones podrían ser consideradas como "cláusulas abusivas". En caso de ser así, acarrearían "multas de hasta un millón de euros por cada una o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito", ha señalado.

Las potenciales infracciones son, según detalla, "la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago", "la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión", "la imposición de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda" y "la incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones injustificados" de suministros y su cambio de titularidad.

Tras la apertura de este nuevo expediente sancionador, —continúa el comunicado —la Dirección General de Consumo "recuerda que la iniciación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación".