Consumo hace firme la multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por abusos a inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos al vulnerar los derechos de los consumidores, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.

El ministro Pablo Bustinduy ha firmado la resolución y se convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025, tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU.

La sanción de Consumo determina que esta empresa ha cometido seis infracciones muy graves una sanción grave "aprovechando su posición de predominio de mercado", dice el Ministerio en una nota.