Consumo hace firme la multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por abusos a inquilinos
- Tras cometer seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar los derechos de los consumidores
- Las multas van desde un millón de euros a los 10.000
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos al vulnerar los derechos de los consumidores, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.
El ministro Pablo Bustinduy ha firmado la resolución y se convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025, tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU.
La sanción de Consumo determina que esta empresa ha cometido seis infracciones muy graves una sanción grave "aprovechando su posición de predominio de mercado", dice el Ministerio en una nota.
Imposición al inquilino de gastos que no le corresponde
Entre las infracciones graves está la imposición a los arrendatarios de la contratación de un servicio de atención al inquilino, dentro de los gastos de gestión inmobiliaria, de la contratación de un seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora, cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario y cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas.
Otra de las prácticas sancionadas es la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.
Consumo recuerda que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.
La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.