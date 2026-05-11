Desahucios silenciosos, exilios provocados y otros demonios del mundo del alquiler

La periodista y escritora Llucia Ramis se ha alzado con el 4º premio de no ficción Libros del Asteroide gracias a su ensayo Un metro cuadrado, a medio camino entre el reportaje y la crónica personal. La obra reflexiona sobre la crisis de la vivienda y sus consecuencias en la vida de las personas, a partir de la propia experiencia de Ramis como inquilina en hasta 10 pisos distintos en Barcelona durante 30 años.

Desahucio silencioso y exilio provocado. He aquí dos conceptos clave del ensayo de Ramis que la propia escritora explica en este episodio de Economía de bolsillo. El primero se refiere a la expulsión de inquilinos que no pueden asumir subidas abusivas del alquiler, a los que no renuevan el contrato o cuyos edificio son adquiridos por fondos de inversión. Con exilio provocado, Ramis alude a la imposibilidad de habitar en el barrio o la ciudad que una persona consideraba su hogar, con la consiguiente ruptura de relaciones y de planes vitales. "Y te toca volver a empezar una y otra vez".

"Cuando vives de alquiler, pones fecha de caducidad a tus vínculos, lamenta Ramis. A medida que la fecha de vencimiento se acerca, crece la ansiedad, que muchas veces nos hace actuar de forma poco acertada. En lugar de comunicarle al casero que se nos ha roto algo, intentamos arreglarlo nosotros; evitamos renegociar precios… todo para que no crean que somos problemáticos… O algo peor: insolventes.

La trampa de lo vacacional El libro describe además cómo han cambiado los barrios y denuncia los estragos causados por la gentrificación, que "no tiene piedad". Hay muchas razones detrás de esto, pero Llucia Ramis cita una en particular el advenimiento del alquiler vacacional. "A la larga" fue muy perjudicial y terminó echando a muchos vecinos de los barrios. Antes, si pagabas la renta a tiempo, asumías tus gastos y no causabas demasiados desastres, podías quedarte de alquiler toda la vida. Esto ha cambiado, y los inquilinos viven con el miedo constante a que les echen o a que su casero les imponga unas condiciones imposibles.

Las consecuencias De ahí tantos desahucios sin violencia, tantos exilios invisibles. También, el hecho de que tantos niños acumulen varias mudanzas a la espalda antes de terminar la Primaria. Así cuesta mucho echar raíces, opina Ramis. ¿Cómo van a sentir estos niños alguna casa como su hogar? Por eso, y pese a lo difícil que resulta ahorrar —debido también a los precios de los alquileres—, Llucia Ramis se convirtió en propietaria a su pesar. No tenía ninguna gana, pero "vivo mucho más tranquila", confiesa. "Porque me preocupa menos si podré pagar en 30 años que dónde viviré dentro de tres", y considera que en España no se están dando respuestas adecuadas al problema. Ninguna política de vivienda tiene en cuenta a los inquilinos, y el resultado es un país con "una doble realidad" y "una desigualdad cada vez mayor".