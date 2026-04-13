¿Triunfar en el trabajo sin morir en el intento? Paso 1: cuestionar a Steve Jobs

Pasó con Simone Biles, Andreu Buenafuente, Ricky Rubio y la mismísima Gracita Morales. Profesionales todos en la cima de sus carreras que tuvieron que hacer un parón porque se sentían agotados, sin energía, infelices… Sin vida, en suma, para disfrutar del éxito por el que tanto habían luchado.

Cuando Steve Jobs dijo aquello de que "si eliges un trabajo que te apasiona, no tendrás que trabajar ningún día de tu vida", no tuvo en cuenta a los millones de profesionales que adoran lo que hacen pero que terminan quemados y con serios problemas de salud, física y mental.

Esto le ocurrió a la prestigiosa periodista Mar Cabra, ganadora de un premio Pulitzer como miembro del Consorcio Internacional de Periodistas que sacó a la luz los papeles de Panamá. Con el galardón más prestigioso del ramo en sus manos, Mar vivía uno de los peores momentos de su vida a nivel personal, exhausta tras una investigación tan exigente.

De aquella experiencia nació el libro Vivir a jornada completa: Un camino hacia otra forma más sana de trabajar (Temas de Hoy), que resume junto a Lourdes Castro en Economía de bolsillo.

Primeras señales Lo primero, según Mar, es "atender a los síntomas de aviso". Algunos son comunes, como el insomnio o el cansancio crónico, y otros dependen de nuestra personalidad. Por eso, hay que estar atenta y no desoírlos. Conviene también aprender a separar nuestra identidad personal de la laboral. ¿Quién soy yo?, esa pregunta tan difícil de responder, no se contesta con el trabajo al que me dedico. Y, una vez que tengamos estos límites claros, Mar recomienda huir de una actitud muy perniciosa y extendida: presumir de lo atareados que estamos. "Trabajar es bueno", pero eso de "vanagloriarse" de que la vida no te da porque no paras y de que el trabajo no te deja tiempo para nada es un error tremendo.

Romper la hiperconexión Pero entonces, ¿se puede triunfar en el terreno profesional trabajando un tiempo razonable? Pongamos…, ¿ocho horas al día? La respuesta es desde luego compleja y dependerá de cada situación, pero, según la autora, es posible si esas ocho horas se invierten de la manera adecuada. De hecho, el libro dedica mucho espacio al bienestar dentro del trabajo. Hay muchos hábitos y actitudes que podemos modificar y, entre todos, Mar se queda con uno concreto: la hiperconexión. No es lo mismo mirar continuamente cinco redes sociales y el correo mientras trabajas con 10 ventanas abiertas que cerrar todas las plataformas y consultarlas cada cierto tiempo. "Como los boletines de la radio". Por supuesto, la autora pasó un tiempo de total desconexión para superar el bache, pero ahora aplica estos trucos al trabajo, consciente de que el mundo actual y la tecnología nos lo ponen muy difícil en este sentido. Ahora bien, advierte, el enemigo final tras las notificaciones y los estímulos constantes es nuestra propia mente. Debemos entrenarla y, desde luego, perder el miedo a expresar que el trabajo de nuestra vida nos ha quemado.