Hallan ahogados a dos gemelos de once años en el río Ter que desparecieron el lunes en Manlleu, Barcelona
- El consistorio expresa su "más profundo dolor" y pide respeto absoluto para proteger la intimidad familiar
- Los menores, desaparecidos desde el lunes, fueron localizados por los Mossos d’Esquadra este martes
El Ayuntamiento de Manlleu ha emitido un comunicado oficial expresando su más profundo pesar ante la muerte de dos niños de once años cuyos cuerpos han sido localizados este martes en el cauce del río Ter. Los menores, dos hermanos gemelos de origen ghanés y vecinos de la localidad, se encontraban desaparecidos desde la tarde de ayer lunes, cuando sus padres alertaron a las autoridades al comprobar que no regresaban a casa tras realizar actividades deportivas.
Tras una intensa operación de búsqueda que comenzó de madrugada e involucró a la Unidad Subacuática de los Mossos d’Esquadra y el uso de drones, el primer cuerpo fue localizado a las 13:00 horas y el segundo aproximadamente una hora más tarde. El dispositivo se había activado después de que la Policía Local fuera alertada a las 21:00 horas del lunes, encontrándose la ropa de los menores cerca del río alrededor de las 23:30 horas de esa misma noche.
Discreción durante la investigación
En su declaración oficial, el consistorio ha manifestado su "condolencia más sincera" y su "solidaridad absoluta" con la familia y toda la comunidad afectada por lo que definen como una "pérdida irreparable". Ante la conmoción causada en el municipio, la administración local ha realizado un llamamiento explícito a la ciudadanía para mantener el máximo respeto y discreción. En este sentido, instan a evitar la difusión de informaciones no contrastadas con el fin de preservar la intimidad de los allegados en estos momentos tan delicados.
Aunque la principal hipótesis de los Mossos d’Esquadra apunta a un hecho accidental —posiblemente debido a que los menores no sabían nadar—, la policía catalana mantiene abierta una investigación para esclarecer qué hacían los niños en el río y las causas exactas del ahogamiento.
Los cuerpos han sido trasladados para realizarles la autopsia, la cual deberá confirmar la ausencia de indicios de criminalidad, tal como sugieren las primeras inspecciones oculares en el lugar de los hechos. El Ayuntamiento, además de ponerse a disposición de la familia, tiene previsto decretar días de luto oficial en memoria de los dos hermanos.