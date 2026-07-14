Hallan ahogados a dos gemelos de once años en el río Ter que desparecieron el lunes en Manlleu, Barcelona

El Ayuntamiento de Manlleu ha emitido un comunicado oficial expresando su más profundo pesar ante la muerte de dos niños de once años cuyos cuerpos han sido localizados este martes en el cauce del río Ter. Los menores, dos hermanos gemelos de origen ghanés y vecinos de la localidad, se encontraban desaparecidos desde la tarde de ayer lunes, cuando sus padres alertaron a las autoridades al comprobar que no regresaban a casa tras realizar actividades deportivas.

Tras una intensa operación de búsqueda que comenzó de madrugada e involucró a la Unidad Subacuática de los Mossos d’Esquadra y el uso de drones, el primer cuerpo fue localizado a las 13:00 horas y el segundo aproximadamente una hora más tarde. El dispositivo se había activado después de que la Policía Local fuera alertada a las 21:00 horas del lunes, encontrándose la ropa de los menores cerca del río alrededor de las 23:30 horas de esa misma noche.