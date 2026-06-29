Siete menores han muerto ahogados desde el inicio de la temporada de verano

Desde el inicio del verano, el pasado 21 de junio, siete menores han muerto ahogados en espacios acuáticos de todo el país. El último caso es el de una niña de cuatro años que ha muerto ahogada en una piscina particular en Antas, Almería. Según fuentes del 112, el suceso se produjo sobre las 10:36 horas de este domingo en el núcleo de población de Aljariz, en una casa de campo de la barriada del Real. Tras un descuido familiar, la pequeña habría logrado abrir el acceso por sus propios medios y llegar al agua. Tras percatarse de su ausencia, los presentes la rescataron e iniciaron maniobras de reanimación.

El alcalde de Antas, Pedro Ridao, ha trasladado su pesar por una noticia "muy triste para el municipio" que ha dejado a los vecinos "consternados". Tanto el Ayuntamiento de Antas, como el de Cuevas del Almanzora (Almería), han anunciado en un comunicado conjunto el decreto de un día de luto oficial por el fallecimiento de la menor.

Ambos Consistorios han trasladado su "más sentido pésame" a la familia y seres queridos ante una pérdida que califican de "dolorosa e irreparable" y ha expresado su "cariño, respeto y solidaridad" y uniéndose al duelo.