Siete menores han muerto ahogados desde el inicio de la temporada de verano
- Los ahogamientos de menores se han incrementado cerca de un 40% si lo comparamos con el año pasado
- Este fin de semana, han sido dos los menores fallecidos por esta causa en distintos puntos del país
Desde el inicio del verano, el pasado 21 de junio, siete menores han muerto ahogados en espacios acuáticos de todo el país. El último caso es el de una niña de cuatro años que ha muerto ahogada en una piscina particular en Antas, Almería. Según fuentes del 112, el suceso se produjo sobre las 10:36 horas de este domingo en el núcleo de población de Aljariz, en una casa de campo de la barriada del Real. Tras un descuido familiar, la pequeña habría logrado abrir el acceso por sus propios medios y llegar al agua. Tras percatarse de su ausencia, los presentes la rescataron e iniciaron maniobras de reanimación.
El alcalde de Antas, Pedro Ridao, ha trasladado su pesar por una noticia "muy triste para el municipio" que ha dejado a los vecinos "consternados". Tanto el Ayuntamiento de Antas, como el de Cuevas del Almanzora (Almería), han anunciado en un comunicado conjunto el decreto de un día de luto oficial por el fallecimiento de la menor.
Ambos Consistorios han trasladado su "más sentido pésame" a la familia y seres queridos ante una pérdida que califican de "dolorosa e irreparable" y ha expresado su "cariño, respeto y solidaridad" y uniéndose al duelo.
Fallecido en el río Pisuerga
Tan solo un día antes, un niño de diez años había perdido la vida al ahogarse en el río Pisuerga, en Valladolid. Los servicios de rescate de la unidad subacuática localizaron el cuerpo sin vida del pequeño sobre las 23:30 horas de este sábado, a una distancia relativamente cercana del lugar en el que le habían visto sumergirse, en el entorno de las ruinas de las aceñas.
La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación y el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha apuntado que la hipótesis que se maneja es que el niño estaba jugando con un amigo en la orilla cuando se ha caído al agua, y se ha ahogado.
Estos dos casos se suman a los tres menores fallecidos en Tarragona, un joven en Zamora y otra víctima en Galicia. Según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo los ahogamientos de menores se han incrementado cerca de un 40% si lo comparamos con el año pasado.