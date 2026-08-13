Principio de acuerdo entre Barça y PSG para el traspaso de Ferran Torres por unos 50 millones de euros
- El autor del gol del último Mundial se irá del Barcelona una cantidad cercana a los 50 millones de euros
- Los clubes tienen intención de cerrar el traspaso este mismo fin de semana
Según ha podido confirmar RTVE, el Barcelona y el PSG han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero Ferran Torres, autor del gol que hizo campeona del mundo a España este verano, por una cantidad cercana a los 50 millones de euros.
Una vez hace ya días que Ferran ya tenía acoradas las condiciones de su hipotético nuevo contrato con el París Saint-Germain, los clubes intercambiarán la documentación pertinente en las próximas horas con la intención de cerrar el traspaso este fin de semana.
Las negociaciones se han resuelto en cuestión de días. El Barça conoció la semana pasada la firme decisión del delantero de Foios (Valencia) de fichar por el PSG y, Ante la inminencia del acuerdo, el Barcelona liberó a Ferran de incorporarse a los entrenamientos el pasado miércoles, como hicieron el resto de campeones del mundo.
Ferran fue el segundo máximo goleador blaugrana la temporada pasada
El internacional español, que terminaba contrato el 30 de junio de 2027, marcó 21 goles la campaña anterior. Superado solo por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphinha. Ferran aprovechó el de declive físico de Lewandowski para ser el delantero azulgrana con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford)
Pero pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, el internacional español no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22. Un estatus, el de jugador importante pero no fijo, que previsiblemente iba a mantener pese a que el conjunto culé está buscando en el mercado un delantero tras la salida de Lewandoski.
En paralelo, el Barcelona ha fichado este verano a los extremos Anthony Gordon, de 25 años, Karim Adeyemi, de 24, y Jesse Bisiwu, de 18, hasta 2031. Todo ello, sin olvidar que el objetivo prioritario del equipo de Hansi Flick para el próximo curso es el delantero argentino Julián Álvarez, una operación compleja ante la negativa del Atlético Madrid a negociar.
Se reencontrará en París con Luis Enrique
El asturiano es un gran valedor del futbolista valenciano como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo necesita refuerzos en la delantera tras las ventas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible salida de Bradley Barcola.
En París, Ferran competiría a priori por un puesto con el tridente titular formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, aunque el equipo francés también ha fichado este verano al atacante Maghnes Akliouche por 50 millones de euros.