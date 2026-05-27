El FC Barcelona fichará a Anthony Gordon por más de 70 millones de euros

Anthony Gordon vestirá de azulgrana la próxima temporada. Durante la tarde de este miércoles, la directiva culé ha cerrado el fichaje del extremo del Newcastle. Fuentes del club catalán han confirmado a RTVE que el inglés firmará por 5 años por un precio de 70M€ + 10M€ variables. Se podría hacer oficial de forma inminente. Gordón llegará a Barcelona esta misma semana para la revisión médica y estampar la firmar.

Es el primer fichaje del Barça para la próxima temporada

Deco ya tiene a un sustituto (aunque no tiene intención de que sea el último) de Robert Lewandowski tras la marcha del polaco. Tras aterrizar el pasado martes en Barcelona procedente de Inglaterra, el portugués reconoció que el Barcelona trabajaba en "traer algunos jugadores". Hoy hemos sabido que el director deportivo azulgrana aprovechó ese viaje para negociar la llegada de Gordon, que este verano disputará el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con la selección de su país.

Gordon, de 25 años y con contrato con el Newcastle hasta verano de 2030, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.

Esta temporada se enfrentó al Barcelona en la jornada inaugural de la fase liga de Campeones y marcó el único tanto de su equipo, en un duelo en que el conjunto azulgrana ganó por 1-2, gracias a un doblete de Marcus Rashford.

La llegada de Gordon no sería la única que se producirá en la parcela ofensiva azulgrana, ya que la directiva trabaja para firmar a un delantero centro. Según ha ppdido saber RTVE, el Barça también trabaja en el fichaje del argentino Julián Álvarez.