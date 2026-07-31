El FC Barcelona ficha al joven extremo belga Jesse Bisiwu

El FC Barcelona y el Brujas han llegado a un acuerdo por el traspaso del extremo belga Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, según informó este viernes el club catalán.

Bisiwu, de 18 años y por el que el Barça pagará al Brujas unos 8,5 millones de euros, estuvo este viernes en la capital catalana firmando su nuevo contrato y este sábado se incorporará a la concentración que el conjunto azulgrana está haciendo en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que tiene la Federación Inglesa de Fútbol a 50km de Birminghan.

“¡Bienvenido, Bisiwu! 💙❤️

El jugador firma hasta el 2031. pic.twitter.com/RhkyRvP4Vm“ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 31, 2026

Futuro brillante El Barça se asegura la llegada de un extremo con una "proyección brillante", palabras que le dedican al nuevo jugador culé en la web del club en la que también destacan su potencia, zancada y capacidad de regate. Nacido en Bélgica el 22 de enero de 2008 en una familia de ascendencia ghanesa, siempre ha representado a los Diablos Rojos en las categorías inferiores. Su nombre cobró relevancia en el 2025, con la disputa del Europeo sub-17. Aunque Bélgica no pudo pasar de semifinales, el nuevo jugador azulgrana acabó formando parte del equipo ideal del torneo. Desde 2023, cuando todavía tenía 15 años, ha estado compitiendo con el Club NXT, que ejerce como filial del Brujas, y con el que ha acumulado 36 partidos en la Segunda División de Bélgica.