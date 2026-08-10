Ronald Araújo, cedido por el Barcelona al Liverpool con una opción de compra

El defensa uruguayo del FC Barcelona Ronald Araujo jugará cedido la próxima temporada en el Liverpool, según ha anunciado este lunes el club catalán. La entidad inglesa asumirá íntegramente la ficha de futbolista y el acuerdo incluye una opción de compra de 55 millones de euros a final de curso.

El central de 27 años, que llegó a 'Can Barça' el 29 de agosto de 2018 con ficha del Barça B, deja el conjunto 'culer' después de disputar 213 partidos y anotar 14 goles con el primer equipo, con el que debutó en la temporada 2019-20 y al que subió en el curso 2020-21.