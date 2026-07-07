Los ahogamientos aumentan: tres personas mueren ahogadas en Castilla-La Mancha en un junio con 92 víctimas en España

El número de ahogamientos continúa aumentando en España y también en Castilla-La Mancha. Junio ha cerrado con el peor dato desde que existe el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), con 92 personas fallecidas en todo el país, tres de ellas en la región. La cifra supone 19 víctimas más que en junio de 2025, cuando se contabilizaron 73 ahogamientos a nivel nacional.

En lo que va de año, Castilla-La Mancha suma cuatro fallecimientos por ahogamiento y en todo 2025 fueron trece las personas fallecidas por esta causa en la comunidad autónoma, según los datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Desde la RFESS explican que una parte importante estos casos se debe a paradas cardiorrespiratorias que se producen dentro del agua. "El perfil de las víctimas sigue una tendencia muy clara. Suelen ser hombres de edad avanzada, muchos de ellos afectados por paradas cardiorrespiratorias que se producen dentro del agua", subraya María Álvarez, portavoz de la Federación.

La entidad también atribuye otros casos de ahogamientos por el incumplimiento de las indicaciones de los servicios de vigilancia y por bañarse fuera de los horarios en los que los servicios están operativos.

"Muchos de los casos son por condiciones externas, otros por no seguir las indicaciones de los servicios de vigilancia que están activos en ese momento y otros suceden en franjas horarias donde no hay servicio activo", apunta Álvarez.

Aunque la mayor parte de las víctimas siguen siendo personas de edad avanzada, la Federación también pone el foco en los menores de entre uno y tres años. En el transcurso de este año, 16 menores han fallecido por ahogamiento en España.