Castilla-La Mancha, en alerta por los accidentes laborales: cómo evitar los riesgos más comunes
- Mantener el suelo seco, las zonas de paso despejadas y una iluminación adecuada ayuda a prevenir estos siniestros
- Los expertos aconsejan usar técnicas seguras para levantar pesos y revisar el buen estado de los equipos antes de usarlos
En el primer trimestre de 2026, los accidentes laborales causaron 12 fallecidos en Castilla-La Mancha, el doble que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Trabajo. La región se sitúa como la quinta comunidad autónoma con más muertes laborales. Aunque los accidentes leves descendieron ligeramente, los accidentes graves aumentaron de 40 a 58 casos.
Los sindicatos atribuyen parte de este incremento al incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales en algunas empresas. Hay algunos consejos que pueden servir para prevenir este tipo de accidentes.
Cómo prevenir accidentes laborales
Para prevenir accidentes laborales, los trabajadores deben cumplir las normas de seguridad, utilizar correctamente los equipos de protección, mantener su área de trabajo ordenada y notificar cualquier anomalía de inmediato. De hecho, el Ministerio de Trabajo recuerda que los trabajadores tienen la obligación de actuar ante el peligro. Este es un principio clave, ya que prioriza la seguridad por encima de cualquier otra consideración laboral.
Otro aspecto importante señalado por el Ministerio es la responsabilidad individual en la prevención: “Informar de los riesgos que tu actividad pueda ocasionar a otras empresas o a trabajadores autónomos”. En este sentido, insiste en que cada persona no solo debe protegerse a sí misma, sino también contribuir a la seguridad del resto.
Además, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) especifica en su Manual de Actividades Didácticas que el trabajador debe mantener en todo momento la atención necesaria para evitar cualquier distracción que pueda provocar un accidente. En esta línea, diversas entidades sectoriales de prevención prohíben expresamente el uso del teléfono móvil mientras el trabajador se desplaza por el centro de trabajo, ya que su uso puede alterar la percepción del entorno y disminuir la atención.
Según la mutua de accidentes de trabajo Mutua Intercomarcal, una de las principales recomendaciones para evitar accidentes laborales es prestar atención a los riesgos más frecuentes en el entorno de trabajo. Entre ellos destacan los resbalones y caídas, los golpes con objetos y la caída de elementos desde altura, que suelen estar relacionados con el desorden, la falta de señalización o una mala organización del espacio. Mantener las zonas de paso despejadas, el suelo seco y una buena iluminación son medidas básicas para reducir este tipo de incidentes.
También aconseja evitar sobreesfuerzos y lesiones físicas. La mutua señala que muchas lesiones se producen por levantar peso de forma incorrecta o por adoptar posturas inadecuadas durante la jornada laboral. Para prevenirlas, se recomienda utilizar técnicas de manipulación seguras, adaptar el puesto de trabajo a cada persona y apoyarse en herramientas o equipos que faciliten las tareas más exigentes físicamente.
También subraya los riesgos relacionados con cortes y accidentes eléctricos. El uso de guantes, la revisión y el mantenimiento adecuado de herramientas, así como no improvisar reparaciones eléctricas ni sobrecargar enchufes, son medidas clave para evitar daños.
Cómo actuar ante un accidente laboral
Cuando se produce un accidente de trabajo, un daño para la salud o una enfermedad profesional, estas situaciones deben estar previstas dentro del Plan de Emergencias de la empresa, tal y como establece el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desde UGT explican que este plan debe incluir cómo actuar ante emergencias (primeros auxilios, evacuación o incendios), a qué servicios de asistencia acudir y qué centro sanitario es el más cercano, tanto en el centro habitual de trabajo como en desplazamientos, incluso al extranjero si fuera necesario.
Ante un accidente laboral, según UGT, la actuación debe centrarse en tres pasos básicos: proteger la zona y a la persona accidentada para evitar nuevos daños, avisar inmediatamente a la persona responsable de la empresa siguiendo el procedimiento de emergencias (incluso al 112 si procede), aportando toda la información posible sobre lo ocurrido, y socorrer a la persona afectada únicamente si se tienen conocimientos de primeros auxilios, o en su defecto acompañarla hasta recibir atención sanitaria. La empresa debe facilitar el parte o volante de asistencia para acudir a la mutua.
UGT recomienda solicitar la investigación del accidente para identificar y corregir las causas que lo han provocado, así como conservar toda la documentación relacionada, incluidos partes de accidente, bajas e informes médicos. También es importante que, tras bajas prolongadas, se soliciten informes médicos que reflejen las limitaciones laborales derivadas de las lesiones.