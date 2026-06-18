Castilla-La Mancha, en alerta por los accidentes laborales: cómo evitar los riesgos más comunes

En el primer trimestre de 2026, los accidentes laborales causaron 12 fallecidos en Castilla-La Mancha, el doble que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Trabajo. La región se sitúa como la quinta comunidad autónoma con más muertes laborales. Aunque los accidentes leves descendieron ligeramente, los accidentes graves aumentaron de 40 a 58 casos.

Los sindicatos atribuyen parte de este incremento al incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales en algunas empresas. Hay algunos consejos que pueden servir para prevenir este tipo de accidentes.

Cómo prevenir accidentes laborales Para prevenir accidentes laborales, los trabajadores deben cumplir las normas de seguridad, utilizar correctamente los equipos de protección, mantener su área de trabajo ordenada y notificar cualquier anomalía de inmediato. De hecho, el Ministerio de Trabajo recuerda que los trabajadores tienen la obligación de actuar ante el peligro. Este es un principio clave, ya que prioriza la seguridad por encima de cualquier otra consideración laboral. Otro aspecto importante señalado por el Ministerio es la responsabilidad individual en la prevención: “Informar de los riesgos que tu actividad pueda ocasionar a otras empresas o a trabajadores autónomos”. En este sentido, insiste en que cada persona no solo debe protegerse a sí misma, sino también contribuir a la seguridad del resto. Además, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) especifica en su Manual de Actividades Didácticas que el trabajador debe mantener en todo momento la atención necesaria para evitar cualquier distracción que pueda provocar un accidente. En esta línea, diversas entidades sectoriales de prevención prohíben expresamente el uso del teléfono móvil mientras el trabajador se desplaza por el centro de trabajo, ya que su uso puede alterar la percepción del entorno y disminuir la atención. Las muertes por accidentes laborales en Castilla-La Mancha se duplican en el primer trimestre de 2026 Isabel Rubio Según la mutua de accidentes de trabajo Mutua Intercomarcal, una de las principales recomendaciones para evitar accidentes laborales es prestar atención a los riesgos más frecuentes en el entorno de trabajo. Entre ellos destacan los resbalones y caídas, los golpes con objetos y la caída de elementos desde altura, que suelen estar relacionados con el desorden, la falta de señalización o una mala organización del espacio. Mantener las zonas de paso despejadas, el suelo seco y una buena iluminación son medidas básicas para reducir este tipo de incidentes. También aconseja evitar sobreesfuerzos y lesiones físicas. La mutua señala que muchas lesiones se producen por levantar peso de forma incorrecta o por adoptar posturas inadecuadas durante la jornada laboral. Para prevenirlas, se recomienda utilizar técnicas de manipulación seguras, adaptar el puesto de trabajo a cada persona y apoyarse en herramientas o equipos que faciliten las tareas más exigentes físicamente. También subraya los riesgos relacionados con cortes y accidentes eléctricos. El uso de guantes, la revisión y el mantenimiento adecuado de herramientas, así como no improvisar reparaciones eléctricas ni sobrecargar enchufes, son medidas clave para evitar daños.