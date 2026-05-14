Las muertes por accidentes laborales en Castilla-La Mancha se duplican en el primer trimestre de 2026

Los accidentes laborales han causado en Castilla-La Mancha 12 fallecidos de enero a marzo de 2026, según los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo. Son el doble que en el mismo periodo del año pasado. Se trata de la quinta comunidad autónoma con más fallecidos por accidentes laborales, por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid y Castilla y León.

De los datos publicados por el Ministerio, destaca el aumento de los accidentes graves. "Si bien los accidentes leves han descendido un 1,4%, en accidentes graves hemos pasado de los 40 que hubo el año pasado en el primer trimestre a los 58 que se han dado entre enero y marzo de 2026", afirma Irene Ortega, coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha.

Por provincias, en Albacete se produjeron 1.150 accidentes de enero a marzo de 2026. De ellos, 1.144 fueron leves, 6 graves y ninguno mortal. En Ciudad Real hubo 1.237 accidentes, de los que 1.213 fueron leves; 20, graves; y cuatro mortales. Cuenca registró 731 accidentes: 713 leves, 14 graves y 4 mortales. Guadalajara contabilizó 1.070 accidentes, 1.066 leves, 3 graves 1 mortal. Y Toledo registró 2.294,. De ellos, 2.276 leves, 15 graves y 3 mortales.

Dos accidentes laborales registrados en una semana en la misma empresa Un ejemplo del aumento de la siniestralidad laboral son los dos accidentes producidos en una semana en una empresa metalúrgica de Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Primero murió una persona por aplastamiento. En un segundo accidente, que tuvo lugar este martes y fue notificado casi 24 horas después, se ha producido una posible amputación de los dedos de un trabajador, que quedó atrapado en una máquina. Desde CCOO han tildado de "intolerable" la situación que, a su juicio, demuestra que "no hay medidas de seguridad". El secretario provincial del sindicato en Guadalajara, Javier Morales, ha criticado el procedimiento seguido tras el accidente por parte de la compañía. La ha acusado de no permitir la investigación del hecho en el momento y ha instado a Inspección de Trabajo a que tome las medidas más contundentes posibles. Mientras tanto, exigen que se paralicen las actividades de la empresa.

¿Algunas empresas incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Desde Comisiones Obreras consideran que los accidentes laborales en la región han aumentado porque algunas empresas incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según señalan, hay compañías que ven la ley como un trámite y no como un procedimiento en la organización del trabajo. El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que reforma la prevención laboral y recoge riesgos psicosociales y climáticos Inés P. Chávarri En este contexto, UGT cree necesaria una nueva normativa de prevención de riesgos laborales acorde al siglo XXI. El sindicato considera que la ley actual —que en 2025 cumplió 30 años— ha quedado "totalmente desfasada" frente a cuestiones como el teletrabajo, la digitalización, la inteligencia artificial, los riesgos psicosociales y el cambio climático.