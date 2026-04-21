Castilla-La Mancha, la segunda comunidad con más accidentes laborales en enero y febrero
- La región es la segunda con el índice de incidencia mensual más elevado, en empate con La Rioja y solo por detrás de Navarra
- CCOO Castilla-La Mancha: "Si hay un accidente evitable ese es la caída en altura"
La siniestralidad laboral sigue al alza en Castilla-La Mancha. Así lo reflejan los datos avanzados por el Ministerio de Trabajo correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026. La región es la segunda con el índice de incidencia mensual más elevado, empatada con La Rioja y solo por detrás de Navarra.
3.827 accidentes en los dos primeros meses del año
La región cerró 2025 con 48 accidentes laborales mortales, de un total de 27.170. Aunque el dato es un 3,5% menor que el de 2024, Castilla-La Mancha se encuentra entre las cuatro comunidades con mayor número de siniestros.
La información adelantada por el Ministerio de Trabajo para enero y febrero no apunta a un descenso en el índice de incidencia. En los primeros sesenta días de 2026 se han registrado 3.827 accidentes laborales: 368 se produjeron in itinere y el resto, durante la jornada laboral. Del total, ocho han sido mortales.
"Seguimos muy preocupados porque el número de accidentes sigue siendo absolutamente intolerable. De hecho, si hay un accidente evitable, ese es la caída en altura; que se sigan produciendo refleja que la prevención de riesgos laborales no es una prioridad para las empresas. Hemos reiterado al Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castilla-La Mancha la necesidad de realizar una campaña para prevenir este tipo de accidentes en sectores como la construcción", explica Javier Ortega, secretario de Comisiones Obreras en la región.
Radiografía de 20 años de bajas laborales
Con motivo del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, el sindicato Comisiones Obreras ha presentado el informe Ni un día más ni un día menos, en el que analiza las causas que explican la evolución de la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes y recoge, además, propuestas para acortar los plazos de recuperación de la salud de los trabajadores.
"Los trabajadores a los que un médico da una baja laboral no son absentistas. El absentismo es no acudir al puesto de trabajo sin ninguna justificación", matiza Raquel Payo, secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO-CLM, y añade que no es cierto que se produzcan más bajas los lunes, sino que ese efecto se debe a que ese día se registran las originadas durante el fin de semana, al tratarse del primer día laboral.
Sostiene que el número de bajas no ha variado respecto a hace veinte años. Lo que sí denuncian que ha cambiado es el envejecimiento de la población y el deterioro del sistema público de salud, lo que provoca que las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones se hayan alargado y, con ello, la duración de determinados procesos de incapacidad temporal.
Proponen un convenio a nivel nacional entre la Seguridad Social y las mutuas para que los recursos de estas últimas puedan utilizarse y así agilizar los plazos.