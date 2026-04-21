Castilla-La Mancha, la segunda comunidad con más accidentes laborales en enero y febrero

La siniestralidad laboral sigue al alza en Castilla-La Mancha. Así lo reflejan los datos avanzados por el Ministerio de Trabajo correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026. La región es la segunda con el índice de incidencia mensual más elevado, empatada con La Rioja y solo por detrás de Navarra.

3.827 accidentes en los dos primeros meses del año La región cerró 2025 con 48 accidentes laborales mortales, de un total de 27.170. Aunque el dato es un 3,5% menor que el de 2024, Castilla-La Mancha se encuentra entre las cuatro comunidades con mayor número de siniestros. La información adelantada por el Ministerio de Trabajo para enero y febrero no apunta a un descenso en el índice de incidencia. En los primeros sesenta días de 2026 se han registrado 3.827 accidentes laborales: 368 se produjeron in itinere y el resto, durante la jornada laboral. Del total, ocho han sido mortales. Aquí hay trabajo Aquí hay trabajo - Qué es y cómo actuar en un accidente laboral in itínere Qué es y cómo actuar en un accidente laboral in itínere... Ver ahora "Seguimos muy preocupados porque el número de accidentes sigue siendo absolutamente intolerable. De hecho, si hay un accidente evitable, ese es la caída en altura; que se sigan produciendo refleja que la prevención de riesgos laborales no es una prioridad para las empresas. Hemos reiterado al Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castilla-La Mancha la necesidad de realizar una campaña para prevenir este tipo de accidentes en sectores como la construcción", explica Javier Ortega, secretario de Comisiones Obreras en la región.