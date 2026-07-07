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Desalojados cinco edificios en el barrio del Putxet en Barcelona por un socavón de ocho metros

  • El socavón se ha abierto en una manzana cerca de las obras del Metro de la L9 en Barcelona
  • De forma preventiva, los bomberos han desalojado a los vecinos de cuatro fincas, sin que haya heridos
Imagen del socavón producido en Barcelona cerca de las obras del Metro
Imagen del socavón producido en Barcelona cerca de las obras del Metro RTVE Cataluña cedida por Restaurante Verona
RTVE.es/ EFE

Un socavón de unos 8 metros de diámetro en un patio interior de una manzana cercana a las obras del Metro de la L9 en Barcelona ha obligado a desalojar cinco fincas en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, según ha informado el ayuntamiento.

Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso antes de las 11:00 horas por un socavón en un patio interior de manzana en el número 4 de la calle de Rubistein, en el barrio del Putxet, en un caso que recuerda al del Carmel de 2005, también vinculado a unas obras de la L9.

De forma preventiva, los bomberos han desalojado a los vecinos de cinco fincas, sin que haya heridos.

Los Bomberos han desplazado 6 dotaciones a la zona, donde han detectado un agujero de 8 metros de diámetro que afecta al patio interior y a un pequeño almacén; en estos momentos, los efectivos trabajan para estabilizar el socavón y toda la zona.

El ayuntamiento ha activado los equipos del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), conformado por trabajadores sociales y psicólogos que atienden a personas ante urgencias sociales como una repentina pérdida del alojamiento.

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