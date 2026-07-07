Desalojados cinco edificios en el barrio del Putxet en Barcelona por un socavón de ocho metros

Un socavón de unos 8 metros de diámetro en un patio interior de una manzana cercana a las obras del Metro de la L9 en Barcelona ha obligado a desalojar cinco fincas en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, según ha informado el ayuntamiento.

Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso antes de las 11:00 horas por un socavón en un patio interior de manzana en el número 4 de la calle de Rubistein, en el barrio del Putxet, en un caso que recuerda al del Carmel de 2005, también vinculado a unas obras de la L9.

De forma preventiva, los bomberos han desalojado a los vecinos de cinco fincas, sin que haya heridos.

Los Bomberos han desplazado 6 dotaciones a la zona, donde han detectado un agujero de 8 metros de diámetro que afecta al patio interior y a un pequeño almacén; en estos momentos, los efectivos trabajan para estabilizar el socavón y toda la zona.

El ayuntamiento ha activado los equipos del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), conformado por trabajadores sociales y psicólogos que atienden a personas ante urgencias sociales como una repentina pérdida del alojamiento.