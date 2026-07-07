El PP cuestiona el límite de déficit de Arcadi España porque propone "endeudarse más" y las comunidades "lo rechazan"
- Las autonomías del Partido Popular han rechazado la propuesta del déficit al 0,1%
- El PP asegura que presentar los presupuestos ahora "es tomarle el pelo a los españoles"
El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha estado en Las mañanas de RNE para explicar la postura de las comunidades populares en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró este lunes y en el que el ministro de Hacienda, Arcadi España presentó a las comunidades autónomas la propuesta del ejecutivo de déficit y deuda.
Sobre la propuesta del límite de déficit, el desvío entre ingresos y gastos en el que pueden incurrir las autonomías, que equivale a unos 5.849 millones de euros a repartir entre todas las comunidades, Bravo ha sido contundente: "Cuando el ministro habla del 0,1% del PIB, de esos 5.000 millones de déficit, lo que está diciendo es que nos endeudemos más, que sigamos a peor, por eso nuestras comunidades autónomas lo rechazan".
Y ha ido más allá: "Hombre, yo creo que si España va como un cohete, parecería lógico por lo menos ser capaz de hacer equilibrio presupuestario, no seguir generando déficit y seguir endeudándonos. Nosotros pensamos que el país se puede gestionar de otra manera y así lo hacen nuestros territorios".
Bravo asegura que las recetas del PP plantean un "equilibrio presupuestario que permita no comprometer a las generaciones futuras". Bravo ha acusado a los socialistas de provocar un mayor endeudamiento: "Este Gobierno nos ha endeudado más de 500.000 millones de euros de deuda, son 42.000 millones de pago de intereses. Nosotros pensamos que se puede hacer de otro modo".
Sobre la propuesta de déficit asimétrico que este lunes se llevó a la mesa del CPFF y que propone que ese 0,1% se pueda repartir en el futuro de forma "asimétrica" entre territorios según sea su situación fiscal, lo que permitiría a algunos territorios tener límites de déficit más relajados a costa de que otras los tengan más estrictos, Juan Bravo ha dicho que "el problema no es el déficit asimétrico, es la falta de transparencia institucional".
El PP sobre los presupuestos: "Es tomarle el pelo a los españoles"
Juan Bravo también ha criticado la propuesta de Presupuestos Generales del Estado en la que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo está trabajando: "Han presumido de no tener presupuestos y han dicho que las condiciones estos años pasados no permitían aprobar unas nuevas cuentas y que eso les daba mayor libertad y ahora cuando si aprobasen los presupuestos prácticamente ni les daría tiempo a ejecutarlos, los quieren presentar. En el momento en que más corrupción tienen a su alrededor, en el momento en el que tienen menos apoyos parlamentarios, cuando el PNV le dice hasta aquí hemos llegado, cuando Junts les dice lo mismo, cuando Esquerra les pone en duda, quieren presentar los presupuestos. Hombre, me parece tomarle el pelo a los españoles".
Juan Bravo también ha sido preguntado por los datos de crecimiento de la economía española: "Son datos macro que no casan con la microeconomía, hay tres millones más de personas consumiendo, por eso el PIB crece. Pero estamos más endeudados. Consumimos con dinero que no tenemos".
El vicesecretario de Hacienda de los populares mira atrás: "Hay que ver de dónde venimos. En pandemia fuimos el país que menos creció, junto con Italia, por eso ahora crecemos más". Y usa un dato: "En el CIS en 2019 el 3% se consideraba de clase baja o pobre, en abril de 2026, el 19% de la gente se consideraba de clase baja o pobre. Ese es el verdadero dato importante".