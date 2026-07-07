El PP cuestiona el límite de déficit de Arcadi España porque propone "endeudarse más" y las comunidades "lo rechazan"

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha estado en Las mañanas de RNE para explicar la postura de las comunidades populares en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró este lunes y en el que el ministro de Hacienda, Arcadi España presentó a las comunidades autónomas la propuesta del ejecutivo de déficit y deuda.

Sobre la propuesta del límite de déficit, el desvío entre ingresos y gastos en el que pueden incurrir las autonomías, que equivale a unos 5.849 millones de euros a repartir entre todas las comunidades, Bravo ha sido contundente: "Cuando el ministro habla del 0,1% del PIB, de esos 5.000 millones de déficit, lo que está diciendo es que nos endeudemos más, que sigamos a peor, por eso nuestras comunidades autónomas lo rechazan".

Y ha ido más allá: "Hombre, yo creo que si España va como un cohete, parecería lógico por lo menos ser capaz de hacer equilibrio presupuestario, no seguir generando déficit y seguir endeudándonos. Nosotros pensamos que el país se puede gestionar de otra manera y así lo hacen nuestros territorios".

Bravo asegura que las recetas del PP plantean un "equilibrio presupuestario que permita no comprometer a las generaciones futuras". Bravo ha acusado a los socialistas de provocar un mayor endeudamiento: "Este Gobierno nos ha endeudado más de 500.000 millones de euros de deuda, son 42.000 millones de pago de intereses. Nosotros pensamos que se puede hacer de otro modo".

Sobre la propuesta de déficit asimétrico que este lunes se llevó a la mesa del CPFF y que propone que ese 0,1% se pueda repartir en el futuro de forma "asimétrica" entre territorios según sea su situación fiscal, lo que permitiría a algunos territorios tener límites de déficit más relajados a costa de que otras los tengan más estrictos, Juan Bravo ha dicho que "el problema no es el déficit asimétrico, es la falta de transparencia institucional".