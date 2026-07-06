El Gobierno plantea a las comunidades una financiación "récord" y un margen de deuda de 5.849 millones

El Gobierno ha propuesto a las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una senda de déficit del 0,1% del PIB hasta 2029. Es decir, las regiones tendrán un margen de endeudamiento de 5.849 millones y, según trasladan fuentes de Hacienda a RTVE Noticias, "no tendrán que hacer ningún esfuerzo fiscal a diferencia de la Administración central". La propuesta que el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha trasladado a las regiones se completa con una aportación "récord" para la financiación de estas, con 16.000 millones extra para el año que viene, un 8%.

"Recibirán los mayores recursos de su historia. En concreto, la financiación total, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, superará el 8%", han ahondado dichas fuentes. La reunión del CPFF constituye uno de los hitos necesarios para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, y aunque el Ejecutivo se tope, previsiblemente, con el rechazo de la mayoría de regiones, las gobernadas por el PP, le vale con que una dé el visto bueno a la senda de déficit para seguir adelante.

"Los Presupuestos son la enésima cortina de humo de la mafia que nos gobierna, que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción e ir preparando el programa electoral del señor Sánchez", ha criticado la consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert, a la entrada de la cita. Las comunidades en manos del PP han coincidido en tachar de "teatrillo" la reunión del CPFF y han exigido un mayor margen de gasto. Varios de los consejeros han censurado que son las comunidades las que deben asumir el gasto de muchas de las políticas que anuncia el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Cuánto podemos gastar más las comunidades autónomas para prestar nuestros servicios públicos fundamentales el año que viene, porque tenemos múltiples pensiones de gasto, no solo el crecimiento del IPC, sino también el incremento de políticas de gasto que nos vienen de medidas que toma el Gobierno central, pero que tenemos que financiar las comunidades autónomas", ha reprochado el consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos.

Tras la reunión del CPFF, una cita que se prevé tensa por el pulso que el Gobierno mantiene con todas las autonomías del régimen común por el proyecto de financiación singular para Cataluña, el siguiente paso será la convalidación de la senda de déficit en el Congreso. La Cámara ya ha reservado dos días, el 14 de julio y el 23 de julio, para la celebración de sendos plenos extraordinarios en los que el Gobierno medirá la disposición real de los socios a agotar la legislatura o a forzar un adelanto para principios de 2027.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN