Arcadi España reta al PP a elegir entre "5.849 millones de euros para sus CC.AA" o una "derrota al Gobierno"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha retado este miércoles al Partido Popular a elegir entre aprobar la senda de déficit que otorga un margen fiscal de 5.849 millones de euros para las comunidades autónomas o infligir una "derrota al Gobierno" en el Congreso.

"En la balanza tienen que poner si prefieren una derrota al Gobierno o si prefieren 5.849 millones de euros para sus comunidades autónomas. El otro día, con el voto en contra del PP renunciaban a 5.800 millones de euros entre aplausos", ha afirmado en una entrevista en Las mañanas de RNE,

El Consejo de Ministros volvió a aprobar en la víspera dicha senda de déficit que el Congreso tumbó hace una semana. De momento, no cuenta con los apoyos suficientes para sacarla adelante, pero el ministro ha confiado en que los grupos parlamentarios y, en especial, el popular, hayan reflexionado, porque el margen fiscal es "bueno para sus ciudadanos".

Sin fecha para los presupuestos, pero con la intención de agotar la legislatura Respecto a los presupuestos generales del Estado, el ministro ha reconocido que su objetivo es presentarlos, pero que no tiene fecha para ello. "El presidente [del Gobierno, Pedro Sánchez] siempre lo ha dicho: su intención es agotar la legislatura, presentar los presupuestos y agotar la legislatura", ha apuntado, sin incluir entre esos objetivos aprobar las cuentas en las Cortes, dada la dificultad de la aritmética parlamentaria. En ese sentido, ha vuelto a pedir a los grupos políticos que se centren en el contenido y no en la estrategia partidista. "Les pido que analicen los presupuestos cuando los presentemos y que voten el presupuesto, que no estén pensando siempre en otras cosas", ha dicho, antes de aclarar: "Están pensando en erosionar al Gobierno". Preguntado por la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, el titular de Hacienda sí ha confiado en que la iniciativa "salga adelante", si bien ha cuestionado la postura del PP, que ha dicho que es como si una persona rechazara que el banco le perdonara una parte de su hipoteca. "Lo normal es que digas 'oye, pues muchísimas gracias'. A lo mejor hubiera preferido que fuera más, que fuera de otra forma, pero, en todo caso, muchas gracias, porque tengo menos pasivo que devolverle", ha aseverado.

Sobre la financiación autonómica: "¿Todo lo que sale Cataluña es malo?" Otro de los debates heredados de su predecesora, María Jesús Montero, es la propuesta de modelo de financiación autonómica, rechazado por la mayoría de las comunidades por considerarlo una imposición de Cataluña, a pesar de que aumenta los recursos para algunos de los territorios más perjudicados por el sistema vigente. En RNE, Arcadi España ha negado que sea una "imposición" y ha insistido en que el diseño del modelo sigue abierto y se votará finalmente en el Congreso, donde está representado "el conjunto del país". "Si no les gusta, que digan cuál es el que quieren", ha sostenido, y ha defendido que se haya negociado antes con los grupos políticos y, en concreto, con ERC. "¿Si hubiera sido con otro partido político no sería sospechoso? ¿Todo lo que sale Cataluña es malo?", ha cuestionado, antes de criticar al PP por no haber hecho ninguna propuesta alternativa. "O no se atreven o no la tienen", ha dicho, por la dificultad de tomar decisiones conjugando las distintas sensibilidades autonómicas, por ejemplo, de Andalucía y la Comunidad de Madrid. "Dudo que el modelo de Moreno Bonilla tenga mucho que ver con el de la señora Ayuso", ha dicho respecto a los presidentes de sendas comunidades.