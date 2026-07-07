El Gobierno fija un techo de gasto "récord" de 226.032 millones de euros para los Presupuestos Generales de 2027

El Gobierno ha anunciado este martes un techo de gasto "récord" de 226.032 millones para los Presupuestos Generales de 2027. Es un 6,6% más que el año pasado, 14.000 millones extra y un 88% más que en 2018. "Pocas imágenes reflejan tan bien el crecimiento económico y social de nuestro país en los últimos años", ha remarcado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha aprobado además la senda de déficit, que establece un margen de endeudamiento para las comunidades autónomas del 0,1% y de un 1,5% para la Administración central.

El techo de gasto "garantizará los mayores recursos de la historia para sanidad, educación, vivienda e innovación", ha destacado el Gobierno, que ha puesto en valor además los buenos datos que registra la economía española, con un crecimiento del PIB "seis veces superior" a la media comunitaria, "récord de afiliados a la seguridad social y la tasa de paro más baja desde 2008".

La aprobación del techo de gasto y de la senda de déficit en el Consejo de Ministros son los dos pasos previos a la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno se ha propuesto impulsar para dotar de contenido al tramo final de la legislatura. El siguiente hito en el calendario pasa por la convalidación del margen de endeudamiento en el pleno del Congreso. Y aunque la Cámara ya ha fijado dos días, el 14 y el 23 de julio, para la celebración de los debates, el Ejecutivo todavía no tiene cerrados los apoyos necesarios.

El PP ya ha mostrado su rechazo a la senda de déficit. Las 11 comunidades en manos de los populares -12 si se tiene en cuenta Canarias, donde cogobiernan con Coalición Canaria-, votaron este lunes en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne al Ministerio de Hacienda con las autonomías. Y este martes, el vicesecretario de Hacienda de la formación, Juan Bravo, en una entrevista en RNE ha cargado contra la propuesta del ministro.

"Cuando el ministro habla del 0,1% del PIB, de esos 5.000 millones de déficit, lo que está diciendo es que nos endeudemos más, que sigamos a peor, por eso nuestras comunidades autónomas lo rechazan", ha censurado Bravo, que ha añadido: "Si España va como un cohete, parecería lógico hacer equilibrio presupuestario, no seguir generando déficit y seguir endeudándonos. Nosotros pensamos que el país se puede gestionar de otra manera y así lo hacen nuestros territorios".

Pero más allá del voto en contra del principal partido de la oposición, el Gobierno no tiene asegurado el respaldo de los socios, el único resquicio que tiene para aprobar las cuentas. Muchos de los focos vuelven a estar puestos en Junts. Los nacionalistas catalanes tumbaron hace un año la senda de déficit que el Ejecutivo presentó bajo el argumento de que las comunidades debían tener mayor margen de endeudamiento. Entonces como ahora Hacienda había establecido un 0,1%. Tampoco Podemos está dispuesto a aprobar la senda del déficit y sin el apoyo de ninguno de los dos, el Gobierno no tiene nada que hacer.

"Pido a los grupos que dejen de un lado los intereses partidistas y miren al bien común. Estos son los Presupuestos que necesita nuestro país", ha defendido el ministro, consciente de que a día de hoy el Gobierno no tiene los votos necesarios. España ha insistido en que son las comunidades del PP y los grupos los que deben explicar por qué no apoyan la senda de déficit.

"Cuáles son las razones para decir que no, para que sus territorios no tengan 5.800 millones de margen fiscal los próximos tres años. ¿Cuáles son las razones? Pueden destinar ese dinero a reducir las listas de espera, a mejorar las condiciones laborales de los profesores… Las razones que han dado no tienen nada que ver con el interés de los ciudadanos", ha reprochado España, que ha pedido una reflexión a los grupos.