El Consejo de Ministros declarará "gravemente afectadas" las zonas afectadas por los incendios

El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil los territorios golpeados por los grandes incendios que permanecen activos en Madrid, Ávila y Toledo y que ha obligado al desalojo de decenas de miles de personas. Así lo ha anunciado este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras visitar el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), desde donde se coordina el operativo de extinción.

Sánchez ha asegurado que la evolución de los incendios durante la pasada noche ha sido "muy positiva", aunque ha advertido de que "quedan horas complejas" antes de poder dar por estabilizados los principales focos. "Estamos pendientes de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios", ha explicado.

Los fuegos de Ávila, Madrid y Toledo permanecen bajo la declaración de emergencia nacional y son gestionados mediante un mando unificado del Sistema Nacional de Protección Civil.

Durante su comparecencia, el presidente ha apelado a la prudencia de la población y ha pedido seguir las indicaciones de las autoridades. "Hay un sistema de protección civil que responde de manera eficiente porque tenemos extraordinarios profesionales", ha señalado, al tiempo que ha agradecido el trabajo de los equipos de extinción y de los servicios de emergencia desplegados.

Coordinación entre administraciones El jefe del Ejecutivo ha subrayado la "coordinación y cooperación muy contrastada" entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León, una colaboración que, según ha dicho, se ha puesto a prueba en numerosas emergencias de protección civil durante los últimos años. También ha destacado que al operativo se han incorporado efectivos y recursos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias y Portugal para combatir unos incendios que afectan ya a varias comunidades autónomas. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Gobierno autonómico solicitará igualmente la declaración de zona gravemente afectada por la emergencia y que se personará como acusación contra el presunto responsable del incendio de Ávila, al considerar que fue provocado por una imprudencia. Los presidentes del Gobierno y de Castilla y León, Pedro Sánchez y Alfonso Fernández Mañueco, en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navaluenga (Ávila) EFE/Raúl Sanchidrián