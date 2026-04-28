Jimmy Kimmel se defiende después de que Donald Trump pidiese su despido por llamar a Melania "viuda expectante"

El presentador y humorista Jimmy Kimmel ha respondido a las peticiones de Donald Trump y Melania Trump para que Disney y ABC le despidan tras una broma sobre la primera dama de Estados Unidos. El comentario, pronunciado el 23 de abril en Jimmy Kimmel Live! durante una parodia de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que iba a suceder dos días después, afirmaba que Melania tenía "el brillo de una expectante viuda", una frase que provocó una dura reacción del matrimonio presidencial después de que la cena oficial del 25 de abril se interrumpiera por un ataque armado.

"¿Sabes cuando a veces te despiertas por la mañana y la primera dama publica un comunicado exigiendo que te despidan de tu trabajo? A todos nos ha pasado, ¿verdad?", ha ironizado Kimmel al comienzo del programa emitido el 27 de abril. En él, el cómico ha matizado que su comentario sobre la "expectante viuda" era "una broma sobre la diferencia de edad entre ambos y la expresión de felicidad que vemos en su rostro" cada vez que Melania Trump, de 56 años, aparece junto al presidente de Estados Unidos, de 79.

El presentador ha sostenido que "fue un chiste muy suave propio de una sátira sobre el hecho de que el presidente tiene casi 80 años" y la dama de honor es más joven que el propio presentador: "No fue bajo ninguna definición posible un llamamiento al asesinato", ha subrayado Kimmel frente a las acusaciones vertidas por el matrimonio, que en redes sociales vincularon su comentario con el ataque armado. "Y ellos lo saben, llevo muchos años pronunciándome de forma muy clara contra la violencia armada", ha añadido el cómico.

Kimmel ha aclarado que "entiende que la primera dama vivió una experiencia estresante" en el momento del atentado, aunque no ha tardado en ampliar su afirmación con otra pulla dirigida al entorno presidencial: "Probablemente todos los fines de semana sean bastante estresantes en esa casa", ha asegurado el presentador, que ha defendido que "está de acuerdo con Melania en que deberíamos rechazar la retórica de odio y violencia". No obstante, también ha aprovechado esa idea para devolver la acusación contra Donald Trump al señalar que "un gran punto de partida para rebajarla sería tener una conversación con su marido al respecto".