Las grietas del dispositivo que protegía a Trump: controles insuficientes con una amenaza que ya estaba en el recinto

En el mismo hotel donde en 1981 un hombre armado logró disparar contra Ronald Reagan a la salida de un acto, la seguridad presidencial volvió a quedar expuesta más de cuatro décadas después. Lo ocurrido durante la cena anual de corresponsales en el Washington Hilton no fue una brecha puntual en el momento del ataque, sino la consecuencia de una cadena de decisiones previas que permitió que la amenaza avanzara dentro del sistema hasta volverse operativamente viable.

El evento reunía a más de 2.500 asistentes, incluidos miembros del gabinete, altos cargos políticos y cinco de los seis principales responsables en la línea de sucesión presidencial. Cientos más participaron en recepciones y eventos paralelos dentro del mismo complejo. No se trataba solo de una cena, sino de un ecosistema de actividad concentrado en un edificio diseñado para permanecer abierto: 1.107 habitaciones, 47 salas de reuniones, restaurantes, accesos múltiples y zonas de tránsito continuo. Ese carácter híbrido - evento de alta seguridad en un entorno civil funcional - fue el punto de partida del problema.

Imagen del Hotel Washington Hilton donde se celebra la cena anual con los corresponsales REUTERS

Entrada con solo la invitación Durante las horas previas, el acceso al hotel fue más laxo de lo esperado. Algunos de los invitados, mayoritariamente periodistas, entre ellos la corresponsal de RTVE, Cristina Olea, describieron controles en los que bastaba con mostrar una entrada o invitación - en ocasiones, sin escaneo ni comprobación de identidad, según relatan otros colegas - para acceder a vestíbulos y plantas inferiores. En otros accesos se pedía la identificación o la llave de habitación y se comprobaban nombres en listados de impresas, pero sin un sistema homogéneo, ni una verificación exhaustiva. Así, el filtrado real quedaba relegado a los detectores de metales antes del salón de baile, es decir, a la última capa del dispositivo. Para entonces, el recinto ya estaba ocupado por miles de personas vestidas de gala para la ocasión. "Las operaciones de protección se basan en capas de seguridad como la planificación previa, el control de accesos y la intervención inmediata", dice a RTVE Noticias, Paul Eckloff, exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos. "En un recinto grande y en funcionamiento dentro de una gran ciudad, existen límites prácticos a la extensión del perímetro, así que siempre habrá espacios de transición antes del control completo", añade. Sin embargo, el fallo principal no estuvo en ese primer filtro. El sospechoso, identificado por fuentes de la investigación como Cole Tomas Allen, de 31 años y procedente de California, había reservado una habitación con antelación y se registró el día anterior al evento. Viajó en tren desde Los Ángeles a Chicago y después a Washington y, según las autoridades, accedió al hotel con dos armas de fuego —una escopeta y una pistola—, un cargador con capacidad para diez balas, dos cuchillos, una mascarilla con filtro y material informático sin ser detectado. Cole Allen, en una imagen de su perfil de Facebook C2 Education/Facebook / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto C2 Education/Facebook / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto Ese dato cambia completamente la lógica del dispositivo. No se trató de una intrusión, sino de una amenaza que se instaló dentro antes de que el sistema se activara plenamente. En los escritos enviados a su familia y en documentos recuperados por los investigadores, el propio atacante describía con ironía la facilidad con la que pudo moverse en el hotel. Esperaba cámaras por todas partes, vigilancia intensiva, detectores de metales generalizados y presencia continua de agentes. En cambio, encontró un entorno en el que la seguridad se concentraba en el exterior. "¿Qué demonios está haciendo el Servicio Secreto?", escribió, añadiendo que incluso agentes extranjeros podrían haber introducido armamento más sofisticado sin grandes dificultades. Jason Pack, exfuncionario del FBI, sintetizó ante medios norteamericanos esa realidad: "No burló el plan de seguridad la noche de la cena. Lo burló el día que hizo la reserva". Y ese es el núcleo de la posible brecha de seguridad: la ausencia de control efectivo sobre quienes ya estaban dentro en un evento con presencia simultánea del presidente, el vicepresidente y otros altos cargos. Ese diagnóstico coincide con el realizado por Jorge Dezcallar, exdirector de los servicios de inteligencia españoles entre 2001 y 2004, quien considera lo ocurrido como "un fallo tremendo". "¿Cómo es posible que un individuo con todo este armamento pueda haberse alojado en ese hotel sin haber sido identificado previamente?”, explica el diplomático durante una conversación telefónica con RTVE Noticias, y añade el estándar que, a su juicio, debió aplicarse. "Lo que tiene que haber es un análisis de todos los inquilinos […] e incluso inspección de habitaciones. Es elemental". Sin embargo, otros expertos afirman que esa tarea, en tiempos del uso masivo de redes sociales, es inasumible. “No creo que pueda hacerse a todos los huéspedes del hotel una revisión de seguridad que incluya lo que publican en todas y cada una de sus redes, porque eso llevaría unos niveles de comprobación mastodónticos", apunta Gustavo Díaz Matey, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y analista de Seguridad e Inteligencia. Imagen del interior del hotel Washington Hilton @realDonaldTrump/Truth Social / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto @realDonaldTrump/Truth Social / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto

Cena con el presidente y el gimnasio funcionando En paralelo, la estructura del edificio amplificó esa vulnerabilidad. El Hilton no puede cerrarse completamente sin interrumpir su funcionamiento, y durante el evento algunas áreas permanecieron abiertas, como el gimnasio con acceso exterior independiente, aunque con control en su conexión interior. El sistema combinaba controles en puntos concretos con circulación relativamente libre en otras zonas, lo que generaba espacios intermedios donde la supervisión era necesariamente más débil. A eso se sumó un despliegue desequilibrado. La seguridad visible era intensa en el exterior: barreras, calles cortadas, control de accesos y presencia policial. Pero esa presión no se replicaba con la misma intensidad en el interior. El propio atacante lo percibió así. En sus escritos, señalaba que la seguridad estaba enfocada en manifestantes y recién llegados, no en quienes ya se encontraban dentro. Ese desajuste podría revelar un problema de enfoque: el sistema estaba diseñado para amenazas externas, no para un actor que ya operaba en el interior del complejo hotelero. También influyó la clasificación del evento. Según fuentes cercanas a la planificación, la cena no fue tratada con el mismo nivel de seguridad que actos como una investidura o el discurso del Estado de la Unión. Eso implica menos control sobre el conjunto del edificio y menor supervisión preventiva sobre huéspedes y espacios secundarios. El exalto cargo del Servicio Secreto Charles Marino lo planteaba de forma directa al ser entrevistado por distintos medios en EE.UU.: "La pregunta más importante es si los protocolos tradicionales siguen siendo adecuados […] en el contexto de amenazas actual". Un contexto, que para Jorge Dezcallar, está determinado por la capacidad de Donald Trump de generar amores y odios por igual: "Este presidente ha jugado a polarizar a la sociedad americana, que está llena de gente que le odia y otra que le adora, pero dentro de quienes le odian también hay personas desequilibradas. Es cierto que otros presidentes han sido asesinados; otros han sufrido atentados que no han prosperado, pero este tiene más enemigos que otros y contra él ya ha habido tres". El presidente estadounidense Donald Trump es escoltado tras su último intento de asesinato REUTERS/Bo Erickson

El momento crítico El momento crítico de todo ese dispositivo de seguridad llegó cuando el atacante fue captado en cámaras corriendo por el interior del hotel, superando un punto de control y dirigiéndose hacia la zona donde se celebraba la cena. Aún hoy, los investigadores siguen reconstruyendo su recorrido exacto, lo que revela que el tránsito interno no había sido plenamente controlado. Tras su llegada a la zona donde se produjo el intercambio de disparos, Cole Tomas Allen utilizó su escopeta - supuestamente también portaba una pistola - de acuerdo a la reconstrucción inicial de los hechos realizada por las autoridades, sin que hasta el momento haya certeza sobre lo ocurrido más allá de lo que revelan las imágenes. Un agente resultó herido en el pecho - le salvó su chaleco antibalas - y el sospechoso fue reducido en la planta baja, cerca del acceso al salón del evento. Las autoridades siguen defendiendo la actuación de las fuerzas de seguridad en esa fase final. El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que "el individuo pretendía causar el mayor daño posible" y subrayó que el sistema funcionó al detenerlo. 01.36 min Transcripción completa Es el gran acontecimiento para los periodistas que siguen el día a día del presidente de Estados Unidos. Donald Trump bromea con el artista invitado cuando escuchan un ruido Piensan que se han caído unas bandejas y de pronto llega el servicio secreto y evacúa a Donald Trump a la primera dama, al vicepresidente y al resto del gabinete. Nadie sabe qué está pasando. Los periodistas se esconden debajo de las mesas y en medio del caos ellos hacen su trabajo, contar lo que está pasando Estábamos recién iniciando la cena y de repente se han escuchado estos disparos, como unos tres o cuatro disparos muy cerca, se han escuchado surrealista, dicen los muy cerca de donde estábamos, pero no era.. testigos. Un hombre ha comenzado a disparar en el último control de seguridad del hotel, donde se celebraba la cena de corresponsales extranjeros. Ha herido a un agente y rápidamente le han detenido. El tirador se llama Coltomass Allen, profesor en California. Era peculiar, pero no esperas algo así, dice uno de sus estudiantes El FBI ya registra su Casa. Pasado el susto, Donald Trump ha hablado en la sala de prensa de la Casa Blanca. Pide a todos los estadounidenses, de un partido y de otro, resolver las diferencias de forma pacífica. El país está muy dividido, cada vez más polarizado. Lo que ha ocurrido hoy en el Hotel Hilton recuerda lo que se vivió hace ahora 45 años A las afueras de ese mismo edificio intentaron matar a Ronald Reagan, cuando llevaba 70 días en la Casa Blanca. Trump, evacuado tras un intento de atentado en Washington Otros responsables y expertos en seguridad añaden que aún habría tenido que superar varias capas adicionales, incluidas las unidades armadas más cercanas al presidente. "Este episodio debe entenderse como una demostración de que la protección en capas funcionó bajo presión, con un resultado que evitó un daño mucho mayor. Desde el punto de vista operativo, lo relevante es la rapidez con la que una amenaza se identifica y se neutraliza una vez se manifiesta. En este caso, la respuesta fue inmediata", asevera Paul Eckloff. El profesor Gustavo Díaz Matey coincide con este análisis. "No estaría de acuerdo en que lo sucedido represente un fallo del servicio secreto. Este tipo de amenazas existen con distintas administraciones (...) Por otro lado, la seguridad completa no existe, especialmente en eventos con miles de personas”. Pero ese argumento no parece alterar el hecho central. El atacante sí logró recorrer el sistema desde dentro, tal y como reconoció el actual portavoz de la agencia federal de protección presidencial, Anthony Guglielmi, quien afirmó que, aunque el modelo aplicado "demostró ser efectivo", la conclusión es que deben introducirse "mejoras en todos los niveles". Agentes del Servicio Secreto tras el intento de asesinato de Donald Trump Tom Brenner Tom Brenner