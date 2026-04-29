Este vídeo del hombre que siguió comiendo en el intento de atentado contra Trump está creado con IA

Se ha viralizado un vídeo en redes sociales de un hombre comiendo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y lo presentan como si fuera Michael Glantz, quien no se levantó de la mesa cuando sonaron los disparos en el intento de atentado contra Donald Trump. Es falso, la grabación está generada con inteligencia artificial a partir del vídeo real de una de las cámaras que emitían el evento.

"Unos corren, otros se esconden y uno sigue cenando. En medio del caos por supuestos disparos en la cena de Trump, un hombre se vuelve viral por su frialdad total", leemos en un mensaje de TikTok compartido más de 10.000 veces y que acumula más de 900.000 visualizaciones desde el 27 de abril. La publicación adjunta un vídeo en el que vemos a un hombre trajeado con gafas comiendo mientras otras personas están agachadas tras él.

Es un vídeo generado con IA a partir de una emisión real El análisis con herramientas de detección de inteligencia artificial no arroja resultados concluyentes. Sin embargo, en VerificaRTVE hemos realizado una visualización frame a frame de la grabación que circula en redes y observamos errores gráficos característicos de contenidos generados con IA. Primero, vemos al hombre comiendo algo directamente de la mano (minuto 00:01) y, al alejar esa mano, la comida se convierte en un tenedor (minuto 00:02). A continuación, el tenedor vacío hace un movimiento en el aire (minuto 00:03) y aparece comida en el cubierto (00:04). Además, las personas que aparecen agachadas abrazándose en segundo plano no están bien representadas. Errores gráficos detectados en el vídeo VerificaRTVE