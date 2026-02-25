Tejero celebró que EE.UU. viese el 23F como un asunto interno: "Que no se meta, lo resolvemos nosotros"

Los ecos de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 trascendieron las paredes del Congreso de los Diputados y las fronteras de España. Una primera reacción tibia del Gobierno de Estados Unidos desató mensajes de júbilo del propio Antonio Tejero y derivaron en un cruce de mensajes en los que el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, terminó alabando al rey Juan Carlos por su "rotunda y valiente determinación" en favor de la democracia.

Cuando los movimientos golpistas aún no habían acabado de definirse, cerca de la medianoche del 23F, los periodistas le preguntaron al secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, a grandes rasgos por España, en busca de una primera reacción. "No tenemos nada que decir hoy", da como respuesta, para limitarse a decir que "siguen la situación" porque es "demasiado pronto". "Es un asunto interno", concluye.

La declaración llega a oídos de Tejero, transmitida por Juan García Carrés, el único civil condenado por el 23F. "¿Sabes lo que ha dicho el secretario de Estado norteamericano? Que él no se mete contra España, que esos son asuntos internos de España", celebra García Carrés, en una de las múltiples conversaciones desclasificadas este miércoles por orden del Gobierno.

El teniente coronel, aparentemente, lo celebra. "Ah, me parece muy bien Norteamérica. ¡Sí, señor!", reza la transcripción de esta llamada, en la que Tejero, desde el interior del Congreso, aplaude confiado la primera reacción de Washington: "Que no se meta, que lo arreglemos esto nosotros".

Mensajes de Reagan al rey Juan Carlos Pese a esas primeras palabras de Heig, Reagan, que llevaba poco más de un mes en el cargo, llamó el 24 de febrero al rey para trasladarle la posición final de su Administración, reflejada también por escrito en un telegrama del 27 de febrero de 1981. En dicho texto, Estados Unidos celebra el posicionamiento del monarca frente al "grave desafío a las instituciones democráticas". "Al mundo le inspira no sólo el experimento español de lograr un progreso pacífico y democrático sino también el espíritu con el que hizo frente a la conducta atroz de quienes intentaron lograr el cambio por la fuerza", afirma Reagan, que respalda explícitamente la "lealtad" del rey al proceso constitucional. Estados Unidos, añade, no dejará a España "sola". Seis agentes del CESID estuvieron implicados en el golpe del 23F y lo intentaron encubrir El mandatario estadounidense también felicita en otro mensaje al nuevo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, con quien confía en tejer una relación "fuerte y de cooperación". Reagan señala igualmente el "apoyo continuado" a la democracia española.