González defiende el papel de Juan Carlos I el 23F: fue "absolutamente determinante" a favor de la Constitución

El mismo día que en que el Ejecutivo ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del que esta semana se han cumplido 45 años, el expresidente Felipe González ha destacado el papel determinante del rey Juan Carlos ese día: fue "muy claro" en la defensa de la Constitución, ha defendido. El expresidente, además, ha reclamado una nueva ley de secretos oficiales en España "que desclasifique todo" sobre el 23F, y no "de manera arbitraria" como el Gobierno esta semana, ha dicho.

González ha hecho estas afirmaciones este miércoles durante la presentación de la segunda edición del libro ‘El Rey’, del jurista Manuel García-Pelayo. El acto se ha desarrollado en el Senado y ha contado con la presencia del rey Felipe VI; la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otro expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Me gustaría que se desclasificara todo el 23F", ha dicho Felipe González antes de asegurar que el rey Juan Carlos tardó en reaccionar aquel día, porque "tenía que pulsar" qué pensaban todos los jefes militares, pero "tenía absolutamente claro" que se oponía al golpe.

"Fue un rey constitucional avant la lettre", ha recordado González, su papel fue "absolutamente determinante" a favor de la Constitución en "un intento tan salvaje y lleno de balazos", y "en ningún momento se le pasó por la cabeza" sumarse al golpe.

González cree que España vive una "anomalía" en materia de secretos oficiales El expresidente del Gobierno ha señalado que España vive una "anomalía" en materia de secretos oficiales, ya que, según ha afirmado, investigadores encuentran más información sobre episodios clave en archivos de Londres, París o Alemania que en instituciones españolas. "Yo quiero que se desclasifique todo de verdad, pero que haya una ley que lo garantice todo", ha subrayado, al tiempo que ha pedido que se establezcan límites claros y homologables a los de otras democracias consolidadas. A su juicio, conocer en profundidad lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 permitiría comprender "de verdad" el papel del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, sobre cuya reacción -ha admitido- persisten dudas en algunos sectores por el tiempo que tardó en dirigirse a la nación.

González defiende el papel "decisivo" del rey el 23F "¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. Pudo haber trampas y engaños, pero no tentación de otra naturaleza no. La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva", ha sentenciado el socialista. En este sentido, González ha defendido que el entonces rey necesitó tiempo para conocer la posición de las distintas guarniciones militares antes de intervenir públicamente. "En ningún momento España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución", ha afirmado, insistiendo en la relevante actuación de Juan Carlos I fue para el restablecimiento inmediato del régimen constitucional. El exjefe del Ejecutivo ha sostenido además que la Corona es la institución "más refrendada por la inmensa mayoría de los españoles" tras el proceso constitucional y ha recordado que el monarca ya había cedido poderes antes incluso de la aprobación formal de la Carta Magna. Sin embargo, el socialista ha admitido su "preocupación" ante el contexto internacional y ha advertido de un "retroceso de los valores de la democracia en todo el mundo". "Los que creemos en la democracia tenemos el sentimiento de irnos quedando en minoría", ha señalado, aunque ha defendido que esa posición puede servir como "plataforma para luchar y recuperar" ese consenso. Por último, González ha asegurado que en España "no faltan libertades, pero sobran insultos y arbitrariedades", y ha llamado a preservar la convivencia institucional.