Apple elimina una aplicación de citas homosexuales de su tienda 'online' en Rusia

La compañía tecnológica Apple ha eliminado de su tienda online en Rusia una aplicación de citas entre personas del mismo sexo, según ha informado el portal especializado Chicos Plus.

La aplicación, que ha sido retirada a petición del regulador de las comunicaciones ruso Roscomnadzor, es Hornet, que cuenta con cerca de 25 millones de usuarios en todo el mundo, sin que hayan trascendido datos sobre su auditorio en este país.

En septiembre de 2023, después de la entrada en vigor de una ley contra la propaganda homosexual en Rusia, Roscomnadzor bloqueó la web de Hornet. Desde entonces, sus usuarios experimentaban problemas también para la conexión a la aplicación de citas, para lo que debían usar servicios VPN, utilizados habitualmente por internautas para burlar la prohibición de acceso a algunas páginas y redes sociales.