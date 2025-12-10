RTVE Play recupera las mejores entrevistas a Robe Iniesta: "Mi razón de ser es hacer canciones 'guapas'"
- "Músico vivo", como él se definía, cautivó a varias generaciones: su trayectoria en RTVE Play
- Muere Robe Iniesta, el alma de Extremoduro, a los 63 años
Roberto Iniesta, para muchos simplemente "El Robe", ha fallecido a los 63 años. El músico extremeño ha marcado a varias generaciones en lo que al rock y a la poesía se refiere, y en RTVE Play hemos recuperado algunas de sus entrevistas, canciones y conciertos.
Su figura en Extremoduro
A su nombre trae aparejado el de Extremoduro, el grupo del que fue líder y fundador. Desde 1987 y hasta 2019, decenas de himnos salieron de sus discos. Uno de ellos es, cómo no, Extrema y dura, muy de su tierra, que interpretaron en 1990 en el programa Plastic de TVE.
Años de conciertos en lo que los hijos acompañaban a los padres, y viceversa. Para muchos, lo que hacían era "poesía cantando". "Para mí, la razón de ser es hacer canciones 'guapas' y seguir haciendo tema buenos", comentaba Robe en agosto de 2004, en plena gira tras editar los recopilatorios Grandes éxitos y fracasos (Episodio I y Episodio II). Se decía más amigo de componer que de estar en los escenarios.
La ley innata llegó tras seis años de parón, aunque hubo tiempo de actuaciones sorpresa, como en 2012 en Oviedo. A ese disco, que tardó en germinar, le siguieron dos más: Material defectuoso y Para todos los públicos, el último del grupo. Contaba Robe al Telediario de TVE en 2008 que "ha sido dejarnos llevar, que es como creo que hay que componer".
Su carrera en solitario
En 2015 comenzó a trabajar en varios álbumes en solitario. Tras Lo que aletea en nuestras cabezas (2015) llegó Destrozares, canciones para el final de los tiempos. En una entrevista con TVE Extremadura en 2016 confesaba su nivel de exigencia: "Hasta que no tenga una frase con una música no veo que tenga algo".
La pandemia tampoco le frenó. En 2021 con Mayéutica dio 62 conciertos, también en Extremadura. "La gente está disfrutando y nosotros también estamos disfrutando", contaba, pese a las dificultades que planteaba la crisis sanitaria.
Se definía a sí mismo como un músico y un creador vivo, y llegó a vender más de 250.000 entradas en la gira Ahora es cuando. Puso fin a Mayéutica en el Wizink Center de Madrid, aunque ya tenía el ojo puesto en el siguiente: Se nos lleva el aire, que llegó en 2023. En noviembre de 2024, canceló sus dos últimos conciertos dentro de la gira Ni santos ni inocentes por un tromboembolismo pulmonar. Desde entonces guardaba reposo absoluto.
Decía Robe que "vivir de los éxitos antiguos yo no lo veo". Ahora le tocará a su público vivir de los suyos.