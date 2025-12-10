RTVE Play recupera las mejores entrevistas a Robe Iniesta: "Mi razón de ser es hacer canciones 'guapas'"

Roberto Iniesta, para muchos simplemente "El Robe", ha fallecido a los 63 años. El músico extremeño ha marcado a varias generaciones en lo que al rock y a la poesía se refiere, y en RTVE Play hemos recuperado algunas de sus entrevistas, canciones y conciertos.

Su figura en Extremoduro A su nombre trae aparejado el de Extremoduro, el grupo del que fue líder y fundador. Desde 1987 y hasta 2019, decenas de himnos salieron de sus discos. Uno de ellos es, cómo no, Extrema y dura, muy de su tierra, que interpretaron en 1990 en el programa Plastic de TVE. 03.21 min Extremoduro canta "Extrema y dura" en 'Plastic' en 1990 Años de conciertos en lo que los hijos acompañaban a los padres, y viceversa. Para muchos, lo que hacían era "poesía cantando". "Para mí, la razón de ser es hacer canciones 'guapas' y seguir haciendo tema buenos", comentaba Robe en agosto de 2004, en plena gira tras editar los recopilatorios Grandes éxitos y fracasos (Episodio I y Episodio II). Se decía más amigo de componer que de estar en los escenarios. 01.28 min Extremoduro, de gira en 2004 La ley innata llegó tras seis años de parón, aunque hubo tiempo de actuaciones sorpresa, como en 2012 en Oviedo. A ese disco, que tardó en germinar, le siguieron dos más: Material defectuoso y Para todos los públicos, el último del grupo. Contaba Robe al Telediario de TVE en 2008 que "ha sido dejarnos llevar, que es como creo que hay que componer". 01.49 min Extremoduro regresa con 'La ley innata'