Detectados los dos primeros casos de peste porcina africana fuera de la zona cero

La Generalitat catalana ha detectado 13 nuevos casos de peste porcina africana, dos de ellos por primera vez fuera del perímetro de seguridad de seis kilómetros en torno al primer foco en Collserola.

Estos dos positivos se han encontrado en una urbanización de Molins de Rei, en el Baix Llobregat de la provincia de Barcelona, por lo que se ha incluido a esta localidad y a la vecina El Papiol en el área de alto riesgo, que ya formaban otros 12 municipios.

"Todos son focos secundarios, por lo tanto, calma. Entraba dentro de las previsiones que teníamos", ha tranquilizado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

Las restricciones del perímetro que ya incluye a 14 municipios A partir de este viernes, queda allí prohibido el acceso al medio natural y se aplicarán las correspondientes medidas de control, prevención y bioseguridad, ya vigentes en el resto del área, con el objetivo de evitar la propagación del virus. El cierre afecta a las zonas boscosas, cauces de ríos y rieras, prados, campos de cultivo, parques y caminos fuera de casco urbano, al tiempo que se suspenden la caza y los trabajos forestales ajenos a las medidas de control. Se prohíbe también alimentar a jabalíes y cualquier acción que pueda provocar que estos animales se acerquen a un punto o se dispersen. Para garantizar el cumplimiento de todo ello, tampoco se puede manipular ni retirar las vallas y otros elementos de control que se han instalado en la zona infectada. Si alguien encuentra un jabalí muerto o moribundo, debe llamar al 112 o avisar al Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat. El departamento de Ordeig ha convocado una reunión con los ayuntamientos de Molins de Rei y El Papiol para explicarles estas nuevas restricciones en sus términos municipales y coordinarse. El comité científico descarta el laboratorio como origen del brote de peste porcina africana en Collserola (Barcelona)